Iunie și extremele vremii - De la peste 40 de grade, până la ploi ce nu se mai opresc

Prima lună calendaristică de vară este caracterizată, în general, printr-o alternanţă a zilelor însorite şi călduroase cu cele ploioase şi reci. Ȋn perioadele calde, nu de puţine ori, valorile termice urcă spre orele dupa-amiezei peste 30 ºC, iar în perioadele ploioase, într-un interval scurt, de câteva ore, aversele de ploaie pot aduce cantităţi de precipitaţii ce depăşesc cantităţile medii lunare.Acest aspect instabil al vremii, specific lunii iunie, se datorează activităţii deosebit de intense a dorsalei Anticiclonului Azoric, ce aduce un aflux de aer umed oceanic, care la contactul cu aerul tropical ce acoperă şi zona ţării noastre, determină, uneori, precipitaţii deosebit de abundente, spun cei de la ANM.Temperatura maximă absolută a lunii iunie în România este 42,0 ºC, înregistrată la Oraviţa, în data de 29 iunie 1938. La București au fost 40,3 grade în iunie 1918, la Buzău au fost 38,5 în 1908, iar la Craiova au fost 38,8 grade în iunie 2017. La Timișoara maxima absolută a lunii a fost de +38,4, iar la Iași, de +38 de grade.În data de 26 iunie 2007 s-au înregistrat maxime absolute la 48 de staţii meteorologice, acestea fiind, în general, peste 34 ºC.Ani în care s-au înregistrat temperaturi maxime absolute mari în luna iunie, majoritatea peste 33 ºC, au fost: 2019, 2002, 2000, 1987.Cele mai calde trei luni iunie au fost înregistrate în anii: 2019, 2012 şi 2007, arată datele ANM.La vârful Omu maxima absolută a fost de +22 grade, în 1939 însă în aceiași lună a fost și minima absolută înregistrată în țară (-12 grade pe 5 și 6 iunie). La Întorsura Buzăului au fost -2,7 grade pe 13 iunie 1950.La Ceahlău - Toaca au fost -4,5 grade, iar la Semenic, -4,6. În iunie 1918 au fost 0 grade la Tg Mureș și 4,2 grade la stația București Filaret. La Cluj au fost 0,4 grade în iunie 1955, iar la Constanța au fost 3,8 în 1951.Luni iunie în care au fost înregistrate minime absolute scăzute la mai multe staţii meteorologice majoritatea sub 9 oC, au fost: 2001, 1990, 1989, 1984, 1977 etc. Ȋn anul 1990, în perioada 1-3 iunie a fost înregistrată minima absolută a lunii iunie la 46 de staţii meteorologice, majoritatea sub 9 ºC, la Stâna de Vale înregistrându-se -3,8 ºC, cea mai mică valoare din şirul celor 46 de valori. Ȋn luna iunie 1977 s-a înregistrat minima absolută la 44 de staţii meteorologice, în perioada 2-5 iunie, valorile fiind sub 7 ºC. Cele mai reci trei luni iunie au fost înregistrate în 1976, 1984, 1985.Din punct de vedere al precipitațiilor, luna iunie este cea mai bogată în precipitații dintre toate lunile anului. Cantitatea maximă absolută lunară de precipitaţii din iunie, înregistrată la staţiile meteorologice din România, este de 588,4 mm, la Bâlea-Lac, în anul 2011.Cantitatea maximă absolută lunară de precipitaţii căzută în 24 de ore, la staţiile meteorologice din România, este 204,0 mm, înregistrată la staţia meteorologică Calafat, în 3 iunie 1940.Cele mai ploioase trei luni iunie au fost înregistrate în anii: 1969, 2018, 1974. Luna iunie 2020 se află pe locul 5. Cele mai secetoase trei luni iunie au fost în: 2003, 2000, 1968.