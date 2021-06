Ipoteză interesantă - Navigatorii polinezieni au ajuns în Antarctica mai repede cu un mileniu decât americanii și rușii

Grecii antici credeau că există un mare continent sudic și navigatorii l-au căutat fără succes, începând cu anul 1400, printre cei care au făcut cele mai lungi călătorii fiind și legendarul James Cook. Primii oameni care au văzut țărmurile Antarcticii au fost marinarii ruși, la 1820 și primii care au pus piciorul pe continentul sudic au fost americanii, în 1821.Un studiu recent spune însă că este foarte posibil ca navigatorii polinezieni să fi explorat zona încă dinaintea anului 700, iar autorii acestui studiu au analizat și tradiții orale, dar și surse literare neconvenționale.”Am găsit relatări ale polinezienilor despre călătorii între insule, călătorii în apele Antarcticii făcute de un anume Hui Te Rangiora cu ambarcațiunea Te Ivi O Atea, probabil în prima parte a secolului 7”, spune Priscilla Wehi, cercetător la University of Otago, Noua Zeelandă.În studiu se spune că există o legătură între populațiile Maori în Antarctica încă din secolul 7, iar tradițiile orale vechi vorbesc despre călătorii în care navigatorii au întâlnit zone cu gheață, alge brune și, posibil, aisberg-uri.Grecii antici au numit acel continent ipotetic Antarktikos, adică în ”direcția opusă lui Arktos” (constelațiile Ursa Mare și Ursa Mică din nord).Dacă navigatorii au ajuns pe la anul 700 în apele continentului rece înseamnă că au făcut-o cu câteva secole înainte să fi ajun în Noua Zeelandă, unde populațiile Maori s-au stabilit după anul 1200.O dovadă adusă este și numele Maori name "Te tai-uka-a-pia," unde ”tai” înseamnă mare, iar ”uka” înseamnă gheață.Polinezienii sunt celebri pentru iscusința cu care navigau pe distanțe de mii de km, iar un etnograf neo-zeelandez, Elsdon Best, a făcut acum mai bine de 120 de ani cercetători extinse a căror concluzie a fost că navigatorii din Pacific traversau oceanul la fel de simplu cum marinarii occidentali ar trece un lac.În prezent sunt mai multe stații de cercetare în Antarctica și în ele lucrează și cercetători Maori. Antarctica este și una dintre cele mai scumpe destinații turistice din lume, cu vacanțe ce costă peste 10.000 de euro.Antarctica are o suprafață de 14 milioane kmp și vara sunt peste 4.000 de cercetători, în timp ce în lunga iarnă întunecată rămân mai puțin de 1.500.Surse: LiveScience, CNN