FOTO Cele mai puțin explorate locuri de pe Pământ (I)

Iacutia, Rusia

Groenlanda

Pasajul de nord-vest, Arhipelagul Arctic Canadian

Parcul Național Munții Torngat, Canada

Georgia de Sud

Parcul Național Wrangell-St. Elias din Alaska

Deșertul Sahara, Africa

Chiar și când călătoriile vor reveni la normalitate după pandemie, există zone vaste ale Pământului pe care este foarte puțin probabil ca omul de rând să le viziteze - zone de sălbăticie atât de izolate încât doar o mână de temerari vor ajunge vreodată să le vadă.Uite o parte din cele mai incredibile locuri puțin explorate de pe planeta noastră.Aflată departe în nord-estul Rusiei, regiunea Iacutia, numită și Republica Saha, are o suprafață de puțin peste 8 milioane de kiloemetri pătrați și în jur de un milion de locuitori, majoritatea acestora trăind de-a lungul fluviului Lena . Locuitorii de aici se confruntă cu unele dintre cele mai extreme anotimpuri de pe planetă, temperaturile din ianuarie scăzând la până la -43,5°C în timp ce vara media ajunge la 19,5°C.Condițiile economice sunt la rândul lor aspre, puținele activități industriale și agricole din regiune fiind viabile doar de-a lungul malurilor Lenei. Iarkuții, populația turcică nativă regiunii, cresc reni și vânează veverițe, vulpi și hermine pentru a-și asigura traiul, bazându-se și pe pescuit. Datorită izolării sale Iacutia este o comoară de minuni naturale imaculate, de la lacuri cristaline la ghețari și este locul unde au fost descoperite numeroase din fosilele de mamuți lânoși găsite de arheologi.Acoperită cu zăpadă majoritatea anului, regiunea are cele mai spectaculoase peisaje iarna.FOTO: Wikimedia CommonsParte a Regatului Danemarcei, Groenlanda încă este una dintre cele mai puține vizitate națiuni ale Europei. Doar puțin peste 100.000 de persoane au explorat acest tărâm uimitor de ghețari și munți în 2018, comparativ cu peste două milioane care au vizitat Islanda învecinată în anul de dinainte.Groenlanda are și o populație minusculă de doar 56.000 de locuitori. Asta înseamnă că există extrem de puțină poluare a aerului aici astfel că noaptea aurorele boreale sunt adesea vizibile dansând deasupra insulei. Croazierele către Groenlanda sunt extrem de scumpe ceea ce înseamnă că majoritatea turiștilor nu vor reuși niciodată să se bucure de apusurile spectaculoase de pe coasta de vest unde aisbergurile sunt iluminate de soarele ce apune în timp ce balenele pot fi văzute la suprafața apei.O consolare este că măcar insula nu este deloc străină de documentare.FOTO: Juan Carlos Casado (starryearth.com) / Sciencephoto / Profimedia ImagesUna dintre cele mai dificile mase de apă de pe planetă pentru navigatori, Pasajul de nord-vest se întindea de-a lungul coastei Canadei între Polul Nord și extremitățile nordice ale continentului american. Pasajul a fost traversat de exploratorul Roald Amundsen la începutul secolului XX.Pasajul este considerat periculos din cauza numeroaselor bucăți de gheață care plutesc în ape, unele dintre acestea fiind destul de mari pentru a cauza pagube semnificative navelor nepregătite, majoritatea vapoarelor care călătoresc prin zonă fiind spărgătoare de gheață.Tot felul de animale trăiesc în regiune de-a lungul Pasajului, de la balene la urși polari. În 2007 gheața s-a topit de pe o suprafață record în urma unei veri incredibil de calde pentru regiune. Din păcate schimbările climatice amenință acum urșii polari de aici care se bazează pe gheață pentru refugiu.FOTO: Po2 Nate Littlejohn / Zuma Press / Profimedia ImagesSituat într-o zonă izolată a Peninsulei Labrador din regiunea Newfoundland și Labrador, Parcul Național Munții Torngat este unul dintre cele mai puțin vizitate parcuri din Canada. Acesta se întinde pe o suprafață de aproape 10.000 de kilometri pătrați de sălbăticie totală, pornind de la spectaculosul fiord Saglek și având Munții Torngat în inima sa.Spre deosebire de alte rezervații naturale din Canada, aceasta nu are drumuri permanente, poteci, locuri de campat sau marcaje. Puțini canadieni și un număr și mai mic de străini fac călătoria până aici, parcul rămânând un paradis pentru animalele sălbatice. Locația sa din nordul îndepărtat face ca aisberguri să ajungă frecvent de-a lungul malurilor sale pe care pot fi văzuți urși polari, lupi, vulpi arctice și reni.FOTO: Alexandra Kobalenko / All Canada Photos / Profimedia ImagesFără niciun aeroport și aflată la sute de kilometri est de vârful Americii de Sud, insula izolată din Oceanul Atlantic este accesibilă doar cu barca. Doar puțin peste 17.000 de persoane s-au oprit pe țărmurile Georgiei de Sud între 2017 și 2018 și în numărul respectiv intră și personalul vaselor de croazieră și oamenii de știință ce fac cercetări aici.Insulele nu au populație nativă, și singurii locuitori sunt ofițerul guvernului britanic, cercetători și personal auxiliar al bazelor de cercetare antartică britaniceNumărul mic de vizitatori umani este de departe depășit de milioanele de penguini care trăiesc aici. Există trei specii diferite - gentoo, macaroni și pinguinii regali - și numeroase alte animale și păsări, Georgia de Sud fiind locul unde își depun ouăle peste 10 milioane de păsări.FOTO: Geoff Renner / robertharding / Profimedia ImagesAlaska, cel mai mare stat american ca suprafață, cuprinde zone imense de sălbăticie care până în ziua de azi au rămas puțin explorate, Parcul Național Wrangell-St. Elias intrând în această categoria. Această rezervație națională incredibilă - de peste șase ori mai mare decât mult mai cunoscutul Parc Național Yellowstone - se află în colțul de sud-est al Alaskăi, lângă granița cu Canada.Este un tărâm al munților înalți, câmpurilor de gheață și ghețarilor, majoritatea parcului fiind imaculat sau puțin vizitat. Unele zone au fost însă explorate și chiar valorificate economic, în trecut existând exploatații miniere în zonă. Însă acum, fără o populație permanentă și fără poluare a aerului, parcul este locul perfect pentru a vedea aurorele boreale noaptea.În plus, pe teritoriul parcului se află 9 dintre cei mai înalți munți din SUA printre care și vulcanul Mount Wrangell 4.316 care a erupt ultima oară în anul 1930. Tot aici se află cei mai înalți munți din masivul Coast Mountains și din masivul Munții Saint Elias cu Mount Saint Elias care are altitudinea de 5.489 metri, cel mai înalt punct al parcului.FOTO: FlickrCel mai mare deșert din lume, Sahara se întinde de-a lungul unei porțiuni considerabile a Africii de Nord. Orașe întregi se află între nisipurile galbene ale acestui peisaj arid însă dincolo de ele există zone enorme care nu au fost explorate încă. Și nu este vorba doar de dune de nisip. În Sahara există câmpii de sare, munți, grohotiș și chiar râuri care traversează pustietatea.Iar Sahara se extinde. Ploile sunt tot mai puțin frecvente în regiune și zona care este clasificată drept deșert devine tot mai mare în fiecare an în timp ce pământul arabil valoros rămâne tot mai puțin. Peisajul singuratic are o frumusețe aparte iar în timpul nopții milioane de stele pot fi văzute cu ochiul liber.Fauna este săracă dar animalele nu lipsesc cu totul, temerarii care se aventurează în deșert putând întâlni scorpioni, șopârle, șerpi, vulpi și iepuri de deșert sau struți.FOTO: Wikimedia CommonsNu rata și partea a doua a articolului care o să apară mâine dimineață și care, pornind de la Sahara, va „vizita” locurile puțin explorate ale planetei noastre aflate în zone mai calde. (Sursa: MSN)