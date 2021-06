FOTO Cel mai puțin explorate locuri de pe Pământ (II)

Parcul Național Tsingy de Bemaraha, Madagascar

Pădurea ecuatorială din Surinam

Platoul Ennedi, Ciad

Insula Sfânta Elena

Lacul Turkana, Kenya

Lacurile Kolsai, Kazahstan

Pădurea Amazoniană, Brazilia

Uite o parte din acestea:Nu este deloc surprinzător că acest labirint de stânci ascuțite rămâne în mare parte neexplorat. Cu excepția câtorva poteci, poduri și foișoare pentru turiști, majoritatea acestui parc național din Madagascar rămâne neatins de oameni. Formațiunile de roci au o vechime de 200 de milioane de ani, potrivit NASA, iar pădurile virgine, lacurile, mlaștinile de mangrovă și canioanele sunt un habitat ideal pentru tot felul de animale.În parc trăiesc 11 specii diferite de lemurieni și 45 de specii endemice de reptile. Insula Madagascar e celebră pentru diversitatea unică a faunei sale: aproape 90% din speciile care se găsesc pe această insulă, cea de-a patra din lume ca mărime, există doar aici iar rezervația Tsingy din Bemaraha este singurul loc de pe planeta noastră în care trăiesc anumite plante şi animale rare, unele aflate pe cale de dispariţie.FOTO: FlickrPădurea ecuatorială surinameză este o arie vastă de junglă în care trăiesc numeroase animale rare, rămânând în mare parte neatinsă și din cauza faptului că majoritatea populației țării locuiește de-a lungul coastei nordice a acesteia. Deși unele șosele pătrund în interiorul țării, în partea de sud a Surinamului infrastructura este foarte slab dezvoltată.În pădurea ecuatorială trăiesc populația Saramacca și alte triburi indigene dar străinii rareori ajung aici. Localnicii sunt însă depășiți cu mult ca număr de creaturile curioase din regiune, printre care și broasca al cărei pigment toxic este folosit pentru obținerea otravei folosite pentru vârfurile faimoaselor săgeți de suflat ale indigenilor.Există și unii prădători de vârf ca jaguarul dar și caimani sau căprioare. Oamenii de știință descoperă mereu noi specii, de la broasca ciocolatie la specii neobișnuite de lilieci sau cărăbuși.FOTO: Wikimedia CommonsAceastă oază din deșert este o minune naturală rar vizitată, Platoul Ennedi din nordul Chadului fiind în esență inaccesibil pentru turiști. Localnicii la rândul lor se aventurează rareori în zonă datorită proximității sale de Libia și Sudan și a grupărilor înarmate din aceste țări.Platoul Ennedi este o fortăreață naturală cu ziduri înalte de stâncă, poduri și arcade. Faleze din gresie se înalță la peste 1.450 de metri și peisajul ce pare dintr-o altă lume arată ca și când ar fi dintr-un film Star Wars. Regiunea a intrat sub administrația organizației transnaționale African Parks, dorindu-se conservarea minunilor naturale, faunei rare - care include un crocodil ce trăiește în deșert - și a comunităților nomade unice care trăiesc aici.FOTO: Michael Runkel / imageBROKER / Profimedia ImagesDeși o comunitate restrânsă trăiește pe insula aflată în largul coastei de vest a Africii, turismul e aproape inexistent aici. Și având doar un zbor care leagă Sfânta Elena de continent via Johannesburg, Africa de Sud, acest lucru nu este deloc surprinzător.Situată la aproape 2.000 de kilometri de coasta Africii și peste 4.000 de kilometri de cea a Braziliei, cel mai apropiat punct din America de Sud fiind orașul Rio de Janeiro, Sfânta Elena este una dintre cele mai izolate insule din lume, ceea ce înseamnă că majoritatea dintre noi nu vom pune niciodată piciorul în peisajul vulcanic neobișnuit de idilic, văile sau pădurile sale străpunse de nori.FOTO: Gilliam Moore / Alamy / Profimedia ImagesÎnconjurat de deșert și situal în nord-vestul greu accesibil al Kenyei, Lacul Turkana este cu adevărat izolat. Drumurile care ajung aici nu sunt asfaltate și condițiile de pe ele sunt atât de rele încât până și cauciucurile camionetelor pot ceda din cauza terenului dificil.În afară de antropologii ocazionali, ONG-iștii ce vin cu ajutoare umanitare în zonă sau misionarii creștini, puține persoane ajung aici, fie că este vorba de străini sau locuitori ai Kenyei. Asta înseamnă că unele din cele mai puțin cunoscute așezări din Africa se află în jurul Lacului Turkana.Populația turkana, tribul majoritar din regiune, are frizuri distinctive, cu părul ras pe margini și cu împletituri în vârf, membrii săi obișnuind de asemenea să poarte mărgele colorate emblematice. Triburile din întreaga regiune se strâng odată pe an pentru a participa la un festival uriaș care celebrează diferitele culturi locale.FOTO: Martin Harvey / Avalon / Profimedia ImagesPeisajul spectaculos de mai jos arată de parcă ar putea fi din România sau o altă țară cu climă temperată însă de fapt este din aridul Kazahstan. Această zonă din Asia Centrală are parte de puțini vizitatori, lăsându-i peisajele frumoase imaculate și aproape necunoscute.Întinzându-se în apropierea graniței cu Kârgâzstanul, sălbăticia de aici este caracterizată de lacuri superbe, vârfuri verzi și râuri care străbat pădurile virgine. Nu este deloc surprinzător că Lacurile Kolsai sunt adesea numite „Perlele din Tian-Șen ”.FOTO: Reimar 8 / Alamy / Profimedia ImagesCea mai mare pădure ecuatorială a lumii se întinde pe o suprafață de peste 6 milioane de kilometri pătrați din Brazilia, Bolivia, Peru, Ecuador, Columbia, Venezuela, Guyana, Surinam și Guyana Franceză, fiind una dintre cele mai mari minuni de pe planetă.Se crede că junglea deasă conține 10% din speciile cunoscute ale lumii și porțiuni ale acesteia încă sunt neexplorate de societatea modernă. Întregi comunități indigene trăiesc în pădure și rămân izolate în pofida apropierii omului modern prin despăduriri și turism în unele părți.Însă unele din cele mai grave incendii din ultimii ani au devastat părți ale pădurii în 2019 și au avut un impact devastator asupra faunei și comunităților indigene. Studiile arată că unele din zonele afectate ar putea avea nevoie de secole pentru a-și reveni.Însă un număr imens de specii încă prosperă în Amazonia. Animale ca tamarinul-leu auriu sau capibara trăiesc aici alături de tot felul de specii de pești, printre care țiparul electric.(Sursa: MSN)