VIDEO Un „vulcan noroios” a provocat o mega-explozie în Marea Caspică

Un vulcan noroios ar fi provocat o explozie puternica in Marea Caspica

Explozia masivă a cauzat o coloană de foc într-o zonă în care Azerbaidjanul are numeroase platforme petroliere offshore și câmpuri de gaze naturale.Însă compania petrolieră de stat a țării afirmă că nu este responsabilă de explozie și că aceasta a fost cauzată de un vulcan noroios care a erupt gaze inflamabile.Potrivit The Guardian , activitatea vulcanică poate duce la frecarea unor roci între ele, fenomen care la rândul său poate cauza scântei ce pot aprinde gazele.Mark Tingay, un expert în vulcani noroioși de la Universitatea Adelaide din Australia afirmă că explicația autorităților azere este plauzibilă, precizând că explozia „ar putea fi cu siguranță [cauzată de] un vulcan noroios” și că locul în care aceasta a avut loc „se potrivește în mare” cu cea a unui complex cunoscut de vulcani.Azerbaidjanul are „sute” de vulcani noroioși, fiind cunoscut că un sfert din aceștia pot erupe violent, potrivit lui Tingay.Oamenii de știință nu sunt siguri ce face acești vulcani noroioși să se aprindă însă teoria cea mai plauzibilă este că bolovanii și rocile propulsate în sus în timpul exploziei se freacă unele de altele, cauzând o scânteie.Azerbaidjanul este cunoscut drept „Tărâmul de foc” din cauza rezervelor subterane de petrol și gaze naturale. Exploratorul Marco Polo a scris despre acest tip de incendii în secolul XIII.