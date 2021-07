De ce nopțile de vară tot mai calde sunt periculoase pentru sănătatea noastră

Noaptea de marți spre miercuri a fost extrem de caldă și la noi în țară. Minima a fost de +27 la Șiria (jud Arad) și Moldova Veche, de +26,5 la Dumbrăvița de Codru, +26,1 la Oravița și de +23,9 grade la Băile Herculane. Nici la Bâlea Lac nu a fost prea frig: +11,9. În sudul Europei a fost mai cald: în câteva locuri din Grecia minima a fost de +28. Chiar și în Canada valul extraordinar de căldură a generat minime nocturne de +24 de grade în locuri unde în general noaptea erau 12 - 14 grade.Cea mai ridicată minimă din lume a fost în Qatar: +42,6 la Quriyat în 26 iunie 2018, iar duminică minima nocturnă a fost de +41,7 grade în Death Valley, California. În România au fost nopți extraordinar de calde, când la Oravița minima nu a coborât sub +29 de grade, în august 2000.Și în nordul Europei poate fi extrem de cald noaptea: spre exemplu săptămâna aceasta au fost locuri din Finlanda și Estonia unde minimele au fost de +23 de grade.SUA au fost afectate de un val de căldură care a făcut ca minimele să nu scadă sub +34 de grade la Phoenix și Las Vegas, sub +27 de grade la Salt Lake City și până și pe Mount Washington, la 1.909 m alt, minimele au fost de +13 grade.Datele multianuale din SUA și din alte locuri din lume arată că nopțile de vară au devenit tot mai calde în ultimele două decenii, iar acest lucru este îngrijorător, fiindcă temperaturile crescute devin tot mai greu de suportat și au consecințe negative asupra vieții oamenilor.În Irak, Iran și Pakistan sunt tot mai multe nopți când minimele nu scad sub 30, 33 de grade și deci chiar și orele de somn devin imposibile, mai ales că sunt pene dese de curent și nu foarte mulți își permit aer condiționat.Corpul omenesc are nevoie de timp să se răcorească, iar acest lucru se întâmplă în somn când temperatura corporală scade, lucru necesar mai ales după o zi caniculară. Problema este mare când noaptea este atât de caldă, încât corpul nu are cum să se răcorească suficient, iar pentru oameni stresul fizic și psihic se instalează.Corpul uman este adaptabil la multe situații, însă uneori valurile de căldură vin atât de brusc, încât nu mai este timp de adaptare, iar oamenii devin vulnerabili la o combinație de creștere bruscă a umidității și a temperaturii.În cele mai grave cazuri, la oamenii care au probleme de sănătate organele interne pot ceda în zilele în care este simultan aer prea umed și prea cald, încât transpirația nu mai poate disipa căldura corporală.Valurile de căldură țin uneori și mai mult de 4-5 zile și cei mai afectați sunt bătrânii, copiii foarte mici, cei care au diverse boli și cei care lucrează în aer liber (agricultură, construcții).Temperaturile mai ridicate cresc umezeala din aer și mai multă umezeală capturează mai multă căldură aproape de suprafața Terrei, precum o pătură, iar acest lucru duce la mai multă încălzire.Nu este o surpriză faptul că dintre toate evenimentele extreme ale vremii, valurile de caniculă sunt cele mai legate de încălzirea globală.Surse: New York Times, CNN