O „oscilație” în orbita lunii va provoca inundații record începând din 2030

Inundațiile de maree înaltă, poreclite și „inundații-pacoste” în Statele Unite, au loc în zonele de coastă când mareea se ridică la în jur de 0,6 metri peste media zilnică și începe să inunde sistemele de canalizare și străzile.După cum sugerează și porecla, aceste inundații sunt mai degrabă o pacoste decât o calamitate, inundând străzile și locuințele, forțând afacerile să se închidă și provocând deversarea canalizărilor - însă cu cât durează mai mult cu atât fac mai multe pagube.Statele Unite au înregistrat peste 600 de asemenea inundații în 2019, potrivit Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice (NOAA) din această țară.Însă un nou studiu realizat de NASA avertizează acum că aceste inundații de maree înaltă vor deveni mult mai frecvente în SUA încă din 2030, majoritatea orașelor americane urmând să se confrunte cu de 3-4 ori mai multe zile cu astfel de inundații în fiecare an timp de cel puțin un deceniu.Noul studiu, publicat pe 21 iunie în revista Nature Climate Change, avertizează că aceste zile cu inundații suplimentare nu vor fi repartizate uniform în cursul anului ci că probabil vor fi grupate în decursul câtorva luni; zonele de coastă care acum se confruntă cu doar 2-3 inundații pe lună ar putea asista în curând la peste 12 sau chiar mai multe.Aceste inundații sezoniere prelungite vor cauza perturbări majore pentru viețile și traiul comunităților care nu încep să se pregătească pentru ele de acum, afirmă cercetătorii.„Este un efect cumulat care în timp va avea un impact”, afirmă Phil Thompson, profesor asistent la Universitatea Hawaii și autor principal al studiului.„Dacă inundațiiau loc de 10-15 ori pe lună o afacere nu va putea funcționa în timp ce parcarea îi este sub apă. Oamenii își vor pierde locurile de muncă fiindcă nu pot munci. Canalizările care se deversează vor deveni o problemă de sănătate publică”, explică acesta.Mai mulți factori vor alimenta aceste inundații prognozate.Pe de-o parte avem creșterea nivelului mărilor și oceanelor. Pe măsură ce încălzirea globală încălzește atmosfera, ghețarii se topesc într-un ritm record ducând la eliberarea unei cantități uriașe de apă în oceane.Ca urmare, nivelul mediu al oceanelor a crescut cu aproximativ 21-24 de centimetri din 1880, o treime din această creștere având loc în ultimii 25 de ani, potrivit NOAA.Deși creșterea nivelului oceanelor va duce pe cont propriu la sporirea numărului de inundații de maree înaltă, fenomenul va fi exacerbat cu ajutor din cosmos - mai exact din partea Lunii.Luna influențează mareele dar puterea atracției gravitaționale exercitate de aceasta nu este egală în fiecare an. Luna are de fapt o ușoară „oscilație” în orbita sa, schimbându-și ușor poziția față de Pământ într-un ciclu ritmic de 18,6 ani.Timp de 9,3 ani Luna suprimă mareele de pe Pământ, ducând la maree înalte (flux) mai mici și la maree joase (reflux) mai înalte. Însă în cealaltă jumătate a ciclului mareele sunt amplificate, provocând maree înalte mai ridicate și maree joase mai scăzute, potrivit NASA.Următorul ciclu de amplificare a mareelor va începe de la mijlocul anilor 2030. Însă noul studiu a descoperit că până atunci creșterea nivelului oceanelor va fi suficient de mare pentru ca și acele maree mai înalte decât media să devină o problemă.Echipa de cercetători de la NASA a descoperit că efectul combinat al ciclului lunar și creșterii nivelului oceanelor va duce la creșterea rapidă a numărului de inundații de maree înaltă pe întreaga coastă a SUA.În puțin peste un deceniu aceste inundații vor trece de la „o problemă regională la una națională, majoritatea coastelor SUA urmând a fi afectate”, notează autorii.Alți factori ce țin de ciclu climatic precum evenimentele de tip El Niño vor duce la gruparea acestor zile de inundații în anumite perioade ale anului, ducând la luni întregi de inundații continue.Oricât de îngrijorător ar părea acest lucru, el este important de înțeles pentru a putea fi făcute planuri pentru combaterea sa, afirmă autorii.„Înțelegerea faptului că toate aceste evenimente sunt grupate într-o anumită lună sau că ai putea avea inundații severe în a doua jumătate a anului nu în prima - acestea sunt informații utile”, afirmă Ben Hamlington, cercetător la Jet Propulsion Laboratory al NASA și coautor al studiului.