O descoperire controversată în Canada - Cele mai vechi fosile de animale ar data de acum 890 milioane de ani

Structurile au fost descoperite în provincia canadiană Northwest Territories și lucrarea a fost publicată în revista Natur e sub titlul ”Possible poriferan body fossils in early Neoproterozoic microbial reefs”Structura buretoasă descoperită pe o piatră ar putea reprezenta cea mai veche dovadă a unui animal fosilizat și vorbim de structuri tubulare fosilizate mai mici decât un fir uman de păr, structuri ce ar fi făcut parte dintr-un vechi recif dintr-un ocean preistoric.Structurile găsite seamănă mult cu cele ale bureților de mare din prezent, susține Elizabeth Turner, geolog la Laurentian University, Ontario. Ea admite însă că este doar o interpretare și că nu se poate da un verdict final despre când a apărut prima oară viața animală pe Terra.Turner spune că se aștepta ca lucrarea să fie primită cu scepticism și adăugă că acest lucru este binevenit. Ea mai susține că aceste microstructuri sunt prea consistente și complexe încât să fie simple urme geologice.Alți cercetători spun că ne grăbim cu speculațiile, fiindcă sunt prea puține informații pentru a trage concluzia că vorbim despre un burete de mare de acum 900 de milioane de ani. Sunt prea puține urme și, cu cât mergi mai departe în timp când este vorba de o astfel de descoperire, cu atât afli mai puține lucruri certe.În plus, se poate pune întrebarea cum au reușit să se păstreze aceste fosile timp de 900 de milioane de ani, timp în care s-au întâmplat multe calamități.Descoperirea din Canada, dacă într-adevăr este vorba despre un burete de mare, ne duce în trecut cu 350 de milioane de ani mai departe decât cea mai sigură descoperire a unei fosile de animal marin.Multe descoperiri de fosile ale unor bureți de mare au fost realizate în diverse locuri de pe Terra, de la Namibia și Rusia, până la China și Australia, dar peste tot au fost controverse, fiindcă nu putem avea certitudini în interpretarea unor dovezi atât de fine, puține și vechi.Cea mai veche descoperire ce nu este larg contestată se referă la așa numite ”spicule”, structuri punctiforme care se găsesc în multe tipuri de bureți marini. Aceste fosile de spicule datează din Cambrian, de acum 535 milioane de ani.Surse: New York Times, LiveScience