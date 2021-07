Ce este ”domul de căldură” - Cupola de aer care aduce temperaturi de nesuportat

Cum arată valul de căldură de la final de iulie - unde a fost cel mai cald în fiecare zi

Washington Post scria într-un articol pe 20 iulie că emisfera nordică este sub influența a cinci ”domuri de căldură” care au adus temperaturi de până la +49 de grade în Turcia, +31 în Irlanda de Nord, peste 30 de grade în Siberia și +44 de grade în SUA.Dar ce sunt domurile de căldură și, mai ales, este vorba de un termen de specialitate?”Nu este un termen de specialitate. ci este o sintagmă prin care jurnaliștii anglo-saxoni caracterizează episoadele foarte intense și persistente de valuri de căldură. Nu toate valurile de căldură ajung să fie asociate unei cupole de căldură, ci doar cele foarte persistente care au la bază mecanisme de autosusținere și pot fi clasificate în acestă categorie”, explică pentru HotNews.ro Roxana Bojariu.Termenul a apărut și fiindcă jurnalismul anglo-saxon este pragmatic, este aproape de cititori și încearcă să le ofere oamenilor cât mai multe imagini sugestive, pentru ca aceștia să înțeleagă mult mai bine fenomenul, fără a apela la termeni de specialitate.Termenul, spune Roxana Bojariu, este foarte bun pentru a le explica oamenilor obișnuiți ce se întâmplă când ai un val de căldură care se manifestă pe o regiune foarte mare și este foarte persistent. Vorbim de un fel de munte de aer cald care se autosusține și de aici vine și persistența.Căldura este reținută la sol datorită unor factori precum presiunea ridicată, zona mare de întindere, toate mișcările care au loc la scară mare. Acest munte de aer cald este greu de dislocat și toți acești factori amplifică fenomenul și țin căldura într-un loc.Este România într-un dom de căldură în aceste zile caniculare? Roxana Bojariu spune că este o ”cupolă de căldură” deasupra Balcanilor, dar România este la marginea ei. ”Aș spune că domul este centrat pe Balcanii de sud și Balcanii centrali. Noi suntem oarecum la margine, și nu sub centrul cupolei, vom vedea dacă vom intra cu totul și noi. Se văd însă și la noi efectele aceste cupole de aer cald”.Când soarele verii încălzește aerul de deasupra solului sau oceanelor, acel aer se poate ridica în atmosferă și va forma un munte - sau un dom - de aer cald care se mișcă lent sub presiunea mai mare care blochează alte sisteme de vreme să intre în zonă. Practic vorbim de o masă de aer blocată deasupra unei anumite zone. De obicei un dom de căldură staționează în medie o săptămână deasupra unei zone și apoi formațiunea devine prea mare încât să mai fie stabilă, așa că se dezintegrează.25 iulie: Calafat +3426 iulie: +35 la mai multe stații meteo27 iulie: +38 la mai multe stații meteo28 iulie +40,1 la Băile Herculane29 iulie: +40 la Calafat30 iulie: +39,7 la CalafatUnde a fost cel mai cald în zona Balcanilor joiGevgelija (Macedonia) +43,3Argos (Grecia) +42,7Konitsa (Grecia) +42,7Demir Kapija (Macedonia) +42,6Unde a fost cel mai cald în zona Balcanilor vineriDemir Kapija (Macedonia) +43Gevgelija (Macedonia) +42,4Serrai (Grecia) +42,2Sandanski (Bulgaria) +41,8