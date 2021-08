Valul de căldură din România în câteva cifre cheie - În cinci zile au fost peste +40 de grade. Care a fost orașul cel mai fierbinte în ultimele două săptămâni

Și în Turcia au fost locuri unde s-au depășit frecvent +44 de grade.

În Grecia fac ravagii incendiile de pădure, iar maximele au ajuns la +46 de grade pe 3 august la Argos. Tot atunci au fost +45 de grade la Eleusis Airport și Lamia. Noaptea, minimele au fost de +33 la Kythira și +32 în Santorini.În Macedonia au fost două locuri unde au fist 10, respectiv 11 zile cu maxime de peste +40 de grade în ultimele două săptămîni: Demir Kapija și Gevgelija. Cel mai cald a fost pe 3 august: +44,1 la Gevgelija și +43,7 la Demir Kapija.În Bulgaria cel mai cald a fost la Sandanski, +42,5 grade pe 3 august, iar în acest loc au fost opt zile cu peste +40 de grade.În România au fost caniculare 15 dintre ultimele 16 zile, maximele depășind +35 de grade zi de zi între 26 iulie și 10 august, cu excepția zilei de 6 august când nu au fost nici +32 de grade. În cinci zile au fost peste +40 de grade și în două dintre aceste zile, primele două din august, maximele au fost de peste +41 C: +41,1 la Calafat și +41 la Giurgiu.Au fost peste +40 de grade în locuri precum Calafat, Giurgiu, Bechet, Zimnicea, Alexandria, Turnu Măgurele, Băile Herculane, București și Oltenița.Și nopțile au fost extrem de calde, mai ales în sud și sud-est. La început de august au fost nopți în care minimele nu au scăzut sub 26 de grade la Sulina, disconfortul termic fiind ridicat.Noaptea de 2 august a fost neobișnuit de caldă și la munte unde nici la stațiile meteo de la peste 2.000 m alt nu au fost sub +10 grade. La Brașov minima a fost de +18, iar la Întorsura Buzăului, +17.Calafat a fost polul căldurii, fiind în peste jumătate dintre ultimele 17 zile localitatea unde a fost cel mai cald în țară.25 iulie: Calafat +3426 iulie: +35 la mai multe stații meteo27 iulie: +38 la mai multe stații meteo28 iulie +40,1 la Băile Herculane29 iulie: +40 la Calafat30 iulie: +39,7 la Calafat31 iulie: +39 la Calafat și Băile Herculane1 august: Calafat +41,1 Bechet +40,4 C2 august: Giurgiu +41, Zimnicea +40,4, Alexandria +40,2, București Filaret +40,1, Oltenița 40,13 august: Calafat +364 august: Giurgiu +36,65 august: Zimnicea +40,4 Turnu Măgurele +40,4 C, Giurgiu 40,2, Bechet 40,1, Alexandria 406 august: Videle +31,77 august: Calafat +358 august: Calafat +37,89 august: Calafat +39,810 august: Calafat +38,4Cea mai mică temperatură nocturnă înregistrată în țară în ultimele două săptămâni:+1,6 grade la Vf Omu pe 7 august2015: +40,7 pe 12 august2016: +37,5 pe 14 iulie2017: +42,2 C pe 6 august2018: +35,9 grade pe 2 septembrie2019: +37,9 pe 12 august2020: +37,3 C pe 21 iulie2021: +41,1 pe 1 august2015: +40,7 pe 30 iulie2016: +38,6 pe 17 iunie2017: +41,9 pe 1 iulie2018: +35,2 pe 13 iunie2019: +36,8 pe 3 iulie2020: +39,1 C pe 1 septembrie2021: +41 pe 2 august