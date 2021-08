Cum s-a schimbat clima României în ultimii 40 de ani - Căldură mai multă, număr mic de zile geroase, zăpadă mult mai puțină și nopți mai calde

Analiză

Maxima absolută înregistrată în țară în ultimii 40 de ani a fost +44,3 C la Calafat, în iulie 2007, în timp ce minima a fost de -38,4 C, în iarna lui 1985 la Miercurea Ciuc.

Cei mai calzi ani din ultima jumătate de secol au fost 2019, 2020, 2015, 2018, 2012, 2007 și 2000. Cei mai reci ani au fost 1985, 1980, 1976 și 1993.

În iunie 1984 la Constanța au fost doar șase zile cu maxime de peste +25 de grade, iar în iunie 2019 au fost 29 de zile. La Sibiu era o minune să prinzi +5 grade de Crăciun în anii 80, însă după 2009 au fost și +15. Numărul de zile calde a crescut puternic în ultimul deceniu.

La Timișoara nu au fost mai puțin de -25 de grade decât o dată în ultimii 58 de ani, la Iași au fost sub -27 de grade C doar o dată în ultimii 60 de ani. La Cluj nu au mai fost sub -29 de grade din 1968.

Crește intensitatea precipitațiilor pe perioade scurte de timp. O atmosferă mai caldă poate să țină o cantitate mai mare de vapori de apă și, când apar condițiile favorabile, această cantitate mare de vapori de apă alimentează ploi mult mai abundente.

În 1993 au fost la Brașov 55 de nopți cu temperaturi mai mici de -10 grade, iar în 1985 au fost 53 de astfel de nopți, în timp ce în 2020 au fost doar 13 nopți și în 2019 doar 11. Tot la Brașov sunt mai lungi perioadele de iarnă fără strat de zăpadă și în ianuarie au ajuns să fie și +13 grade.

Față de media anuală a temperaturii în ultimul secol, cea a ultimilor zece ani este în medie cu +1,5 grade mai mare, ceea ce nu este deloc puțin. Media anuală a stațiilor meteo variază pentru ultimul deceniu între -1 la vf Omu și +13,3 la Drobeta Turnu Severin.

După 1990 media anuală a temperaturii a început să crească, iar după 2010 creșterea s-a accentuat, astfel că în multe locuri temperaturile anuale din 2019 sau 2020 au fost cu aproape 4 grade mai mari decât în cei mai reci ani de acum patru decenii.

La unele stații meteo a crescut cantitatea de precipitații pe timp de toamnă, iar tendința este de scădere a precipitațiilor pe timp de vară.

Cei mai ploioși ani din ultima jumătate de secol au fost 2005, 2010, 1980 și 1991

Totul s-a schimbat în mod radical în nici 40 de ani

Ianuarie 1985 a fost una dintre cele mai reci luni din ultimii 40 de ani, iar la Miercurea Ciuc media a fost de -13,7 și în șase nopți temperatura a coborât la sub -30 (minima absolută a fost -38,4 C). Nu putea fi mai diferită luna ianuarie din 2007 când media a fost de +0.9 grade și în doar două nopți maximele au scăzut la sub -10 grade.





Cum au evoluat temperaturile medii anuale în România în 15 orașe de-a lungul secolului trecut (sursa - Atlasul climatologic al României)





La Constanța, în iunie 1984 media lunară a fost +19 și în doar șase zile maxima a trecut de +25 C, în timp ce în iunie 2019 media lunară a fost +24,8 și în 29 de zile s-au depășit +25 de grade.

Ce s-a schimbat față de anii 70 și 80





(explicații oferite de climatologul Roxana Bojariu)





Cum au crescut mediile anuale în mai multe locuri din România în ultimii 40 de ani

: -38,4, la Miercurea Ciuc pe 14 ianuarie 1985: +44,3 grade la Calafat pe 24 iulie 2007: -35,3 C pe 20 februarie 1985: 2.370 mm la Stâna de Vale în 1980: 1.628 mm la Sinaia 1500 în anul 2005: 1.244 mm la Oravița, în 2005224 mm pe 12 iulie 1999 la Drobeta Turnu Severin201 mm pe 28 august 2004 la Constanța, media zilnică a temperaturilor: -18 C în februarie 1985 la stația Vf Omu (în 12 zile minima a fost sub -25, iar cea mai scăzută temperatură a fost -35,3 C, media zilnică a temperaturilor: +27,3 în august 1992 la Drobeta Turnu Severin. În 21 de zile maxima a depășit +35.Alte două luni calde la Drobeta T S+27 C media lunii iulie 2021: În 11 zile s-au depășit +35 C și în 18 nopți minimele NU au coborât sub +20 de grade (nopți tropicale).O altă lună caldă, +27,1 C în iulie 2012, la CălărașiMulți dintre noi am ascultat cum părinții sau bunicii ne spuneau cum verile de acum câteva decenii erau mai reci și cum iernile chiar erau ierni, cu multe zile de ger și strat serios de zăpadă. În nopțile de august oamenii erau sfătuiți să-și ia o haină un pic mai groasă la ei, însă în ultimii ani a crescut numărul nopților calde (până la +25 de grade la câmpie, +18 grade la munte).Acum totul este diferit, schimbarea a început după 1990 și s-a accentuat după 2005. Cei mai calzi ani au fost 2019, 2020, 2018 și 2012.Dar cât mult s-a schimbat clima? Iată câteva exemple. Dacă luăm ziua de Crăciun la Predeal, în cei șapte ani dintre 1986 și 1992 maximele au fost mereu negative (chiar și -10,5 grade ziua, în 1986.Ei bine, în ultimii șapte ani, de patru ori au fost temperaturi pozitive în ziua de Crăciun (chiar și +5.8 grade).La Timișoara nu au mai fost -25 de grade decât o dată în ultimii 58 de ani, în ianuarie 1987, iar de atunci au mai fost de câteva ori sub -20 C. La Iași au fost sub -27 de grade C doar o dată în ultimii 60 de ani (la final de 1996). La Cluj nu au mai fost sub -29 de grade din 1968.La Călărași în luna iulie 2012 au fost 19 zile cu maxime de peste +35 de grade, iar media lunii a fost de +27,1. În cea mai caldă noapte minima nu a coborât la sub +23,5. În iulie 1984 a fost o singură zi cu temperaturi de +35 de grade și media lunară a fost +21.Multă lume merge cu plăcere la Sibiu de Crăciun, însă în anii 80 și prima parte din anii 90 erau șanse mari ca maxima zile să fie nu mai mare de +3, +4 grade. Mai mult, în 1986 și 1982 au fost maxime de -7,5 grade. În ultimii 15 ani de Crăciun este mult mai cald la Sibiu: în medie doar o dată la trei ani maxima este de sub zero grade. Cele mai calde zile de Crăciun au fost în 2009 (+16,3) și în 2010 (+15,1).La Satu Mare, în 1987 luna august a avut o medie de numai +17,4 C și în doar șase zile s-au depășit +25 de grade, maxima fiind +29,8. Într-o lună august foarte caldă, în 2015, media a fost +24 de grade și s-au depășit +25 de grade în 28 de zile (cu maxime excepționale de +38 și un total uimitor de 15 zile cu peste +35 de grade!.La București, în octombrie 1997 media lunară a fost de +9,2 grade și în cinci zile s-au depășit +25 de grade. În octombrie anul trecut media a fost de +14,5 și numărul de zile în care s-au depășit +25 de grade a fost de șapte. Cea mai mare diferență între cele două luni octombrie a fost că în 1997 au fost zece nopți cu îngheț, iar în 2020 a fost doar una.Clima României s-a schimbat mult în ultimele decenii și este parte a schimbării climatice globale care are o proiecție și pe plan local. Practic vorbim de un răspuns local la semnalul climatic global.Numărul de nopți geroase a scăzut, iar diferențele sunt mari. Iată câteva exemple: în 1993 au fost la Brașov 55 de nopți cu temperaturi mai mici de -10 grade, iar în 1985 au fost 53 de astfel de nopți, în timp ce în 2020 au fost doar 13 nopți.La Sibiu au fost 49 de nopți geroase în 1993, la Cluj au fost 42 de nopți geroase în 1985, iar la Iași au fost 48 în același 1985, an extrem de rece. Ei bine, anul trecut au fost 15 nopți geroase la Sibiu, cinci la Cluj și niciuna la Iași.A crescut însă puternic numărul de zile cu maxime mai mari de +30 de grade: spre exemplu în 2012 au fost 107 astfel de zile la Giurgiu, 91 la Drobeta Turnu Severin și 85 la Călărași. În anii cei mai reci de acum 3-4 decenii numărul de zile cu peste +30 de grade era și de sub 35 la câmpie.Valurile de căldura aduc și nopți în care afara nu se răcește suficient. În iulie 2007 au fost nopți cu minime de peste +27 de grade la Cernavodă și Călărași. În 2012 au fost 54 de nopți tropicale la Constanța (cu minime ce nu au scăzut sub +20 C), la Giurgiu au fost 44, iar la București, 38. În 2015 au fost 33 de nopți tropicale la Drobeta Turnu Severin și 44 la Oravița.Cum arată media anuală a temperaturii în câteva stații meteo din țară pentru ultimul deceniu: Constanța (+13,3), Sibiu (+10,3), vârfu Omu (-1), Drobeta (+13,3), București (+12,6), Cluj (+10,5), Tg Mureș (+10,3), Miercurea Ciuc (+6,9), Timișoara (+12,2), Călărași (+12,9).Cum arată media altor orașe europene pe ultimul deceniu: Berlin +11, Paris +12,7, Londra +12,8, Roma +16,6, Atena +19,3, Viena +12.9, Stockholm +7,5, Moscova +6,6Cum arată media în câteva locuri foarte calde și câteva locuri reciKojnas (Rusia) +1,1, Sodankyla (Finlanda) +1,1, Herakleion (+18,8), Murcia (+19,5).Media secolului trecut +11,4 CMedia ultimului deceniu: +13,3 CCei mai reci ani din ultimii 601973: +10,31974, 1985, 1987: +10,5Cei mai calzi ani din ultimii 602019: +14,32020: +14,2Media secolului trecut +7,6 CÎn cei mai reci ani media a fost de sub +6,5, iar în ultimii doi ani a fost de +9,9 grade. Brașovul este unul dintre puținele orașe unde au fost stabilite recorduri de frig în acest secol: -33,3 pe 8 ianuarie 2015, -31.6 în iarna lui 2005 și -30,2 în ianuarie 2010.În ultimii cinci ani minimele au fost mult mai ”cuminți”2017: -29 la 10 ianuarie2018: -22,2 pe 25 ianuarie2019: -19 pe 9 ianuarie2020: -16,1 pe 9 ianuarie2021: -16,2 pe 17 ianuarieMedia secolului trecut +8,7Media deceniului trecut: +10,3Cei mai reci ani din ultimii 401980 și 1985: +7,5 CCei mai calzi ani din ultimii 402019: +11,12018: +11Media secolului trecut +11,1Media ultimului deceniu: +12,6Cei mai reci ani din ultimii 601980 și 1985: +9,8Cei mai calzi ani din ultimii 602019: +13,42020 și 2007: +13,3Media perioadei 1961-2000: -2,5 CMedia ultimului deceniu: -1Cei mai reci ani din ultimii 601987: -3.41976: -3,3Cei mai calzi ani din ultimii 602018: -0,22020: -0,4Media secolului trecut +11,6Media ultimului deceniu: +13,3Cei mai reci ani din ultimii 601976: +10,61978: +10,8Cei mai calzi ani din ultimii 602019: +14,12015, 2018, 2020: +13,7Media ultimului deceniu: +10,5Cei mai reci ani din ultimii 601985: +7,21978: +7,4Cei ma calzi ani din ultimii 602019: +11,32018: +11,2Media secolului trecut +9,5Media ultimului deceniu: +11,1Cei mai reci ani din ultimii 451985: +7,71980: +8Cei mai calzi ani din ultimii 452020: +12,42007 și 2019 +11,8Media multianuală 1961-2000: +9,5Media ultimului deceniu: +11,3Cei mai reci ani din ultimii 601980: +8,21985: +8,4Cei mai calzi ani din ultimii 602014: +12,22018 și 2019: +12,1Media secolului trecut +8,7Media ultimului deceniu: +10,3Cei mai reci ani din ultimii 451985: +6,91978: +8,1Cei mai calzi ani din ultimii 452018: +11,32019 +11,1Media ultimului deceniu: +6,9Este unul dintre ”polii” frigului, iar în ani reci precum 1976, 1980 și 1993 media anuală a fost +4,8 grade. Ultimii ani au fost calzi, cu medii de +7,5 grade în 2020 și +7,4 C în 2018.Dacă în anii 80 și prima parte a anilor 90 minima absolută era sub -30 aproape an de an, în ultimii ani lucrurile s-au schimbat.Minima absolută în ultimii cinci ani2017: -28,7 C la 10 ianuarie2018; -21,8 pe 19 februarie2019: -21,9 pe 8 ianuarie2020: -17,1 pe 7 ianuarie2021: -23,2 pe 17 ianuarieMedia secolului trecut +10,8Media ultimului deceniu: +12,2Cei mai reci ani din ultimii 451980: +9,61985: +9,7Cei mai calzi ani din ultimii 452018 și 2019: +12,8Media secolului trecut +11,3Media ultimului deceniu: +12,9Cei mai reci ani din ultima jumătate de secol1985: +10,3 C1980: +10,4Cei mai calzi ani din ultima jumătate de secol2019 și 2020 cu +13,9Media secolului trecut +11,2Media ultimului deceniu: +12,8Cei mai reci ani din ultimii 501985: +9.91976: +10,5Cei mai calzi ani din ultimii 502019: +13.82020: +13,7Media secolului trecut +8,1Cei mai reci ani din ultimii 451978: +7,11980: +7,2Cei mai calzi ani din ultimii 452018: +11,12019: +10,9Media secolului trecut +10,2Cel mai rece an din ultimii 401985: +8,7Cei mai calzi ani2015 și 2019: +12,4Media perioadei 1961-2000 +4.9Unul dintre cei mai reci ani din ultimul sfert de secol a fost 1997, cu o medie anuală de +4,2, ar ultimii ani au fost cei mai calzi de când se fac măsurători: media a fost de +7,2 în 2019 și de +7,1 în 2018. Iernile sunt mult mai blânde: spre exemplu în 2020 a fost o singură noapte cu sub -15 C.Media perioadei 1961-2000: +0,5 CMedia ultimului deceniu: +2,2Cei mai reci ani din ultima jumătate se secol1980: -0,51997; -0,3Cei mai calzi ani din ultima jumătate de secol2019: +2,8