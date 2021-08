Cum de s-a păstrat intactă forma creierului unui crab care a trăit acum 310 milioane de ani

Descoperirea a fost făcută de un cercetător australian care a observat un punct alb în zona unde în mod normal era plasat creierul unui crab - potcoavă de dimensiunea unei monede mici, crab care a trăit acum 310 milioane de ani. După analize aprofundate, concluzia a fost că este vorba de conturul creierului vietății și de urme ale sistemului nervos.Paleontologul se numește Russell Bicknell și lucrează la University of New England, în Australia. Fosila a fost descoperită în Mazon Creek (Illinois) și este pentru prima oară când este descoperit un creier fosilizat de crab-potcoavă.”Acest tip de fosile sunt atât de rare încât, dacă dai din întâmplare peste una, chiar poți spune că ai găsit acul în carul cu fân”, spune Bicknell. Lucrarea a fost publicată în revista Geology.Este nevoie de condiții cu totul speciale pentru ca urme ale unor țesuturi atât de moi să se păstreze sute de milioane de ani: s-au găsit de exemplu creiere încastrate în rășină de copac, de 66 milioane de ani vechime, dar și în pelicule de carbon aplatizate.Crabul a fost acoperit acum mai bine de 300 de milioane de ani de apele sălcii și nu foarte adânci ale unui bazin marin. În jurul corpului crabului s-a acumulat o substanță feroasă numită siderit, care a format un fel de mulaj. Cu timpul, țesuturile moi s-au descompus și o substanță argiloasă de culoare albă a umplut spațiul lăsat gol de creier. Cercetătorii au putut să-și dea seama că acolo era creierul datorită urmelor albe lăsate pe o suprafață de culoare închisă.Sursa: New York Times