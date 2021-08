A plouat pentru prima oară la cea mai înaltă stație meteo din Groenlanda, la peste 3.200 metri altitudine

La stația situată la peste 3.200 m alt minima absolută a fost iarna de -67 C, iar vara nu au fost mai mult de +4 grade. Este unul dintre cele mai reci locuri de pe glob.Este pentru prima oară în ultimul deceniu când temperaturile sunt pozitive la cea mai înaltă stație meteo, pe calota glaciară groenlandeză. Aerul cald a făcut ca din cer să cadă 7 tone de precipitații lichide peste calota glaciară, scrie CNN.În week-end masele de aer extrem de cald au dus la maxime de +18 grade în sudul Groenlandei.A fost cea mai puternică ploaie care a căzut peste calota glaciară groenlandeză de când există date, din 1950, și estimarea este că în acest episod cu totul special s-a topit de șapte ori mai multă gheață decât media de topire pentru acestă perioadă a anului.Evenimentul extrem de acum câteva zile este încă o dovadă că uriașa insulă se încălzește mult mai rapid decât alte locuri din lume.Summit Station este situată în cel mai înalt punct al calotei glaciare din Groenlanda și a fost instalată în 1989 pentru a observa în detaliu vremea din Arctica și schimbările pe care aceasta le aduce calotei glaciare.Recordul de temperatură pentru Groenlanda este din 30 iulie 2013 +25,9 C la, Maniitsoq, pe coasta sud-vestică. Precedentul record fusese +25,5 C, la Kangerlussuaq, pe 27 iulie 1990.La final de iulie, un val de căldură în Groenlanda, cu temperaturi cu peste 10 grade peste normele sezoniere, a provocat un episod de topire masivă a stratului de gheață.