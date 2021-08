Istoria celor mai reci nopți de vară din ultimii 125 de ani în România - Foarte rarele momente când iulie și august seamănă mai mult cu ianuarie

Cele mai mici temperaturi măsurate în România pe timp de vară au fost la vârful Omu: -8 în iulie 1933, -7 în august 1936 și -12 în iunie 1939, în timp ce în zonele locuite au fost -2,7 C în iunie 1950 la Întorsura Buzăului și de -1,9 C la Miercurea Ciuc în august 1980.

”Mai pune o haină pe tine, seara se lasă frigul” era un îndemn pe care pe vremuri îl puteai auzi și în a doua parte din august. În ultimul deceniu nopțile de vară au fost tot mai calde: tot mai multe cu minime de peste +20 la câmpie și peste +15 în zonele ceva mai înalte.

Cele mai multe recorduri de frig rezistă de mai mult de 60 de ani, iar cele mai vechi sunt din 1896 (București), 1899 (Buzău), Iași (1914), Cluj (1933), Predeal (1933), Constanța (1944), Întorsura Buzăului (1950).

Foarte rar și zilele de iulie pot fi extrem de reci. O dată la câteva zeci de ani maximele pot fi ziua de numai -4 C la Vf Omu, +8 la Predeal, +14 la Sibiu,+16 la Giurgiu, +15 la Iași și de +17 la Constanța.

Anii 80 au adus multe nopți de vară reci în toată țara. De exemplu, în august 1981 au fost +5,2 C la stația Băneasa, +1 la Sibiu și -7 C la Omu. Pe 21 iulie au fost doar +8,3 C la Giurgiu, prin tradiție unul dintre cele mai calde locuri din țară, iar pe 4 august au fost +8 C.

Cele mai reci nopți de vară au adus temperaturi foarte scăzute și la câmpie: în iulie 1944 au fost +7,6 grade la Constanța, în august 1987 au fost doar +5,5 la Timișoara, iar în august 1980 au fost doar +10 C la Sulina.

După 2000 au fost mai rare nopțile reci de vară. De exemplu, în 2001, la sfârșit de august au fost +2,8 C la Sibiu și +0,5 la stația meteo Sinaia 1500. În 2020, nopțile de 13 și 14 iulie au fost reci, cum rar s-a întâmplat în ultimii ani. Au fost +8 grade la Moldova Nouă, Reșița și Sânnicolau Mare.

La finalul valului de caniculă din acest an minima nocturnă a fost extrem de ridicată: +28,9 C la Oravița, iar noaptea următoare a fost mult mai rece: doar +11,3.

Iată când au fost cele mai reci nopți de vară și cât de frig a fost în diverse locuri din țară în ultimii 125 de ani

Pe 1 iulie au fost doar +7,6 C la stația meteo București Filaret, record care încă rezistă.La Buzău au fost +4,5 C în august, record valabil și azi. De atunci datează și recordul de la Târgu Mureș (+4,1).O noapte de august extrem de rece la Iași: +4,6 CLa Iași, stația meteo Copou, au fost noaptea +6,3 CCea mai scăzută temperatură de iulie măsurată pe teritoriul țării: - 8 la Vf Omu. În august la stația meteo Someșeni din Cluj au fost doar +3,5 C. Din 7 iulie datează și cea mai mică temperatură de iulie la Predeal: +1,9.La vârful Omu au fost -7 C în augustLa vârful Omu au fost -12 grade C pe 5 și 6 iunie, record absolut și în prezent pentru luna respectivă în România.La stația meteo Radiofar din Constanța au fost +7,6 C în iulie, record lunar pentru orașul de la malul mării.La cinci ani după recordul din iulie, Constanța punctează cu un record în august: +7 C. În aceeași lună au fost -7 C la vf Omu, pe 10 august și tot atunci au fost 0 grade la Predeal (pe 20 august).La Întorsura Buzăului au fost -2,7 C pe 13 iunie, cea mai mică temperatură măsurată vreodată în țară în zonele locuite în a șasea lună a anului. Temperatura este cu atât mai impresionantă cu cât s-a produs spre jumătatea lunii, nu în primele zile.În august au fost -0,5 C la Întorsura Buzăului.Au fost doar +4,9 grade într-o noapte de iulie la Satu MareLa Timișoara s-a înregistrat recordul negativ pentru luna iulie: +5.9 C.La Satu Mare minimele au coborât la +3,5 C în august.Au fost doar +6,7 C la Craiova în iulie și -2,7 C la stația meteo din munții Vlădeasa (1.840 m alt).Cel mai rece final de august de când există date: pe 28 august au fost -1,9 grade C la Miercurea Ciuc. Pe muntele Vlădeasa au fost -2,4 grade, record pentru august, iar la Satu Mare au fost +3.5 C. În iulie au fost +5,2 C la Cluj, minima istorică a lunii. Tot la final de august au fost +10 grade la Sulina.O masă de aer deosebit de rece a dus la minime neobișnuite pentru august: +,0,4 la Semenic, +6.4 la Craiova, +8,4 la Constanța, +5,2 C la București Băneasa, +2,6 la Câmpina și -0,8 la Sinaia 1500, toate fiind minime record pentru august în aceste locuri. Ultimele cinci zile din august au fost extrem de reci la Vf Omu, cu minimă de -7 C, iar la Sibiu minima a coborât la +1 și la Drobeta Turnu Severin au fost +7 grade. Tot la Drobeta au fost +8 noaptea următoare.La început de iulie minima nopții a fost de +9,8 C la Drobeta Turnu Severin, unul dintre cele mai calde locuri din țară, unde noaptea sunt des peste +22 de grade în iulie și augustPe 22 iulie au fost doar +8,4 C la Iași, +4,2 la Bistrița și -7,4 C la vf Omu, iar pe 25 iulie la Constanța a fost o noapte extrem de rece (+9,1). Doar de câteva ori pe secol temperatura scade la sub 10 grade într-o noapte de iulie.A fost un an cu temperaturi foarte scăzute la munte În iulie au fost -2.5 C la Ceahlău - Toaca (1.898 m alt), iar în august au fost -3,3 C, recorduri nedepășite până în prezent. Pe 5 iulie minima a fost -7 C la vf Omu, iar pe 8 și 9 iulie a fost și strat de zăpadă (2 cm). În iulie au fost la Vf Omu 15 nopți cu îngheț. Interesant este că din acestă lună datează recordul absolut de căldură la Omu: +22,1 grade!La final de august au fost +6 C la Iași.Pe 11 august minima a coborât la +1 la Întorsura Buzăului. Pe 10 iulie au fost doar +7 grade la Timișoara.În ultima zi de august au fost doar +5,5 C la Timișoara, iar la final de iulie au fost +3,6 C la Brașov.O altă noapte rece de august la Timișoara: +5,8, dar în prima decadă. Pe 19 august au fost +2.5 C la Brașov, iar pe 18 august au fost +5.7 la Ploiești.Pe 19 august au fost -1,1 C la Miercurea CiucLa Poiana Stampei au fost -1,3 grade C pe 18 iulie, record pentru zonele locuite în această a șaptea lună. În aceeași noapte au fost numai +0,2 la Întorsura Buzăului și +0,4 C la Miercurea Ciuc. Poiana Stampei (jud Suceava) este o comună în depresiunea Dornelor, într-o zonă cu păduri de pin și mesteacăn, la peste 900 metri altitudine. Pe 21 iulie au fost doar +8,3 C la Giurgiu, prin tradiție unul dintre cele mai calde locuri din țară, iar pe 4 august au fost +8 C.La Iași au fost +7,5 C pe 9 iulie, iar la Călărași au fost +9 grade. La munte minima a scăzut la -1,2 C la Stâna de Vale (1.100 m alt).Pe 15 iulie au fost +7,4 C la stația meteo București Băneasa și la Ploiești, +9 la Drobeta Turnu Severin și -4,2 C la vf Omu, iar pe 9 iulie au fost doar +2 grade la Predeal, +4,2 la Bistrița și +8,4 C la Călărași, localitate unde în general minimele sunt între 15 și 19 grade în această perioadă. Spre final de iulie au fost noaptea doar +0,6 C în stațiunea Păltiniș de lângă Sibiu.Cele mai scăzute temperaturi înregistrate peste tot în țară la final de iunie în ultimii 30 de ani datează din acest an când mase de aer extrem de rece au dus temperaturile nocturne la doar +1,6 grade la Predeal, +3,6 la Brașov, la -1,1 la Miercurea Ciuc și la +12,9 grade la Sulina.Pe 18 iulie au fost -0,1 grade C la Miercurea Ciuc, valoare extrem de scăzută chiar și pentru unul dintre ”polii frigului” de la noi. În alte două nopți au fost +0,4 C. Pe 20 iulie au fost +4.2 C la Sibiu, +5,6 la Tg Mureș, +7,5 C la Timișoara și +0,6 C la Sinaia cota 1500. Pe 21 iulie au fost +3,3 C la Brașov. Tot pe 18 au fost +4,8 C la Ocna Șugatag. Câteva zile mai târziu au fost mai puțin de +5 grade la Oradea.În prima parte a lui iulie minimele au scăzut la +11,2 C la Sulina, loc unde în fiecare vară sunt zeci de nopți cu minime de 22- 25 de grade.La Păltiniș au fost +0,6 C în augustS-a depus strat de zăpadă de 5 cm la Omu, la final de august, iar pe 19 iunie a fost extrem de rece: -9,7 C și maxima a fost de -4,6 timp de două zile consecutiv.La sfârșit de august au fost +2,8 C la Sibiu, +0,5 la Sinaia 1500 și -0,1 la Stâna de Vale.Pe 16 iulie au fost -4,3 C la OmuÎn penultima zi de august au fost -0,1 C la Miercurea Ciuc, iar cu o noapte înainte, +0,1. La Brașov au fost doar +4,4 C în acele zile.Pe 12 iulie au fost +0,9 la Miercurea Ciuc, iar pe 11 iulie doar -1 la Bâlea Lac (2.037 m alt).Pe 14 august au fost -0,3 C la Miercurea Ciuc și +0,6 C la Joseni2020Nopțile de 13 și 14 iulie au fost reci, cum rar s-a întâmplat în ultimii ani. Au fost +8 grade la Moldova Nouă, Reșița și Sânnicolau Mare și +9 grade la mai multe stații meteo, inclusiv Oravița și Oradea. Noaptea următoare au fost +6 la Dej și +7 la Făgăraș.2021Pe 17 august minima era de +28,9 C la Oravița, iar o zi mai târziu vremea să răcea accentuat și minima era cu aproape 20 de grade mai mică: +11,3 C. Pe 19 august au fost temperaturi mult sub normalul perioadei: Omu (-0,7 C), Obârșia Lotrului (+1,7 C) și Stâna de Vale (+2,1).