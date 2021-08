Cum vrea un sat din Sardinia să salveze un măslin de 2.000 de ani care a ars în urma unui mare incendiu de vegetație

Măslinul pe care italienii îl numesc "Patriarca" este un monument cultural și se găsește într-un sat din Sardinia numit Cuglieri, sat care a fost afectat la final de iulie de unul dintre cele mai puternice incendii de vegetație din ultimele decenii.Satul are 2.600 de locuitori și 1.000 au fost evacuați din cauza incendiilor. Focul a distrus 90% din plantațiile de măslini care reprezentau principala sursă de venituri pentru mica comunitate.Incendii de vegetație au mai fost în trecut, ultimul grav a fost în 1994 când iarăși mulți măslini au ars, însă la final de iulie violența incendiilor a fost ieșită din comun din cauza temperaturilor mari și a flăcărilor foarte înalte.A ars și cel mai cunoscut măslin din regiune, cel supranumit Patriarhul care se estimează care are între 1800 și 2000 de ani și trunchiul său are 3,4 metri diametru.Localnicii își pun speranța în Gianluigi Bacchetta, profesor la universitatea din Catania, marea dorință fiind ca, prin orice mijloace sunt posibile, Patriarhul să fie readus la viață.Bacchetta compară măslinul cu o ființă care a suferit o traumă cumplită și este acum în comă, iar pentru acest copac cu totul special a fost creată un fel de unitate de ”terapie intensivă” la față locului. Și chiar era nevoie, fiindcă la câteva zile după incendiu solul din jurul măslinului milenar avea o temperatură de +80 C.Primul lucru care a putut fi făcut a fost ca solul să fie udat cu apă pentru a se mai răci, iar trunchiul copacului a fost învelit cu un fel de prelată de iută pentru a fi protejat. Cu ajutorul unui rezervor cu apă donat de cineva din apropiere a fost construit rapid un sistem local de irigații care să îi dea copacului mereu apa atât de necesară.O companie locală de construcții a oferit echipamente și a ridicat o structură care să mai ferească trunchiul de soare, lucru care era realizat de frunzele copacului, când acesta le mai avea. O dată la 10 zile copacul este irigat cu substanțe fertilizante organice, pentru a încuraja creșterea rădăcinilor periferice.Dacă rădăcinile periferice repornesc și reușesc să trimită substanțe către trunchi, primii muguri ar putea reapărea în septembrie sau octombrieSursa: New York Times