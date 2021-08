Ploile extreme care au dus la inundații severe în Europa în iulie pot fi atribuite și activității umane - studiu

Între 12 și 15 iulie au fost episoade de vreme severă în Germania, Belgia și Olanda și debitele râurilor au atins niveluri record, mai multe localități fiind devastate de ape. Numărul de morți a fost de 220, cei mai mulți în Germania.Un studiu al World Weather Attribution spune că acțiunile oamenilor au crescut posibilitatea ca astfel de episoade dure să se întâmple, ponderea de creștere fiind în intervalul 1,2 - 9 ori față de șansele care erau acum un secol.Temperatura a crescut în medie cu 1,2 grade C în ultimul secol, iar dacă încălzirea va continua spre +2 grade, șansele producerii unor evenimente meteo atât de severe vor crește, ajungând să fie de 1,2 - 1.4 ori mai mari decât în prezent pentru ploile torențiale de vară care durează două zile.Aceste estimări se bazează pe observații, pe modele climatice regionale și pe diverse simulări matematice și climatice.Din cauza schimbărilor climatice, intensitatea unui eveniment de ploaie extremă în timpul verii în zona nordului Germaniei a crescut cu 3-19% față de era preindustrială, când temperaturile medii erau cu 1,2 grade C mai mici.În regiunile râurilor Ahr și Erft din Germania și Meuse (Belgia) au căzut și 90 mm de ploaie în mai puțin de 24 de ore și în momentele de maxim, micul râu Ahr a avut debit precum al Rinului.Evenimentele extreme din iulie au arătat că și țările dezvoltate pot fi grav afectate de episoadele dure de vreme.Studiul se numește Heavy rainfall which led to severe flooding in Western Europe made more likely by climate change