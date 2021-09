Septembrie și extremele vremii - De la -15 grade până la +43

Prima lună de toamnă păstrează multe din caracteristicile sfârşitului de vară, vremea fiind, cel puţin în primele două decade, călduroasă. În plus, septembrie este o lună mai puţin instabilă, datorită persistenţei deasupra cele mai mari părţi a Europei a unui brâu de presiune atmosferică relativ ridicată, ce uneşte Anticiclonul Azoric cu maximul barometric est european.Valorile temperaturilor medii lunare înregistrează o scădere destul de mică comparativ cu ultima lună de vară, august, la aceasta contribuind perioada mai scurtă de strălucire a Soarelui şi nopţile mai lungi şi mai răcoroase.Temperatura maximă absolută lunară a lunii septembrie în România este de 43,5 ºC și s-a înregistrat la Strehaia, în 8 septembrie 1946. În acel an au fost +40,1 C la Craiova, +38 la Iași, +39,7 la Timișoara și +38,2 C la Tg Mureș. La Omu au fost +19,2 C în septembrie 1993.Maxima absolută de la Bucureşti a fost de 39,6 ºC, înregistrată în 9 septembrie 1946, la staţia meteorologică Bucureşti-Filaret.De-a lungul timpului au existat şi ani în care luna septembrie a fost una deosebit de caldă. În anul 2015 a fost înregistrată temperatura maximă absolută la 65 de staţii meteorologice, majoritatea valorilor depăşind 33 ºC, cele mai multe în zilele de 1, 2, 18 şi 19 septembrie, iar în anul 1949, la 47 staţii meteorologice, în zilele de 7, 8 şi 9 septembrie, majoritatea depăşind 35 ºC. Şi în anii 1986 şi 1987 s-au înregistrat maxime absolute la 22, respectiv 33 de staţii meteorologice. În topul anilor cu cele mai calde luni septembrie la nivelul României se regăsesc 1994, 2011, 2012, 2015, 2020Temperatura minimă absolută a acestei luni, pe ţară este de -15,0 ºC, înregistrată la stația Vf. Omu în data de 28 septembrie 1935. În locurile locuite minima absolută datează din 21 noiembrie 1977 când la Toplița au fost -10,7 grade C. Tot în 1977 au fost -9,6 grade la Ceahlău - Toaca și -2 C la Buzău. În septembrie 1970 au fost -4,7 C la Satu Mare și -3,3 C la Tg Mureș.În mod excepțional ninge mult și în septembrie la munte: au fost 63 cm la Vf Omu în 1964 și 15 cm la Predeal, tot în acel an.Cele mai multe minime absolute au fost înregistrate în anul 1977, în zilele de 29 şi 30 septembrie, la 109 staţii meteorologice. Şi anul 1970 a fost caracterizat de o lună septembrie foarte rece, înregistrându-se minime absolute la 44 staţii meteorologice, în zilele de 29 și 30 septembrie. Alți ani cu luni septembrie foarte reci au fost: 1971, 1972, 1978, 1996, 1997Temperatura minimă absolută la Bucureşti este -3,1 ºC, înregistrată la staţia meteorologică Bucureşti-Băneasa, în 30 septembrie 1977.Cantitatea maximă absolută lunară de precipitaţii înregistrată la staţiile meteorologice din România este de 434,7 mm, la Piatra Neamţ, în anul 1912.Cantitatea maximă absolută lunară de precipitaţii căzută în 24 de ore, la staţiile meteorologice din România, este 161,4 mm şi a fost înregistrată la stația Bucureşti-Filaret, în data de 20 septembrie 2005