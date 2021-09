O hartă ce arată călătoriile vikingilor către America de Nord este cu siguranță falsă, spun cei de la Universitatea Yale

Harta Vinland (Vinland Map) a fost donată de un anticar universității Yale din statul american Connecticut, acesta obținând-o de undeva din Europa.Mulți au fost entuziasmați atunci și au văzut în această hartă dovada că vikingii au ajuns în Groenlanda și în America de Nord și au și cartografiat teritoriile. Alții au spus că multe lucruri nu sunt autentice la această hartă care înfățișa Groenlanda cu o precizie uimitoare pentru anul 1440.Acum, cei la Yale au spus că nu mai este nicio îndoială: harta Vinland este un fals, nu este o ”comoară medievală” ci o hartă realizată de cineva acum un secol.Arheologii și istoricii nu au nicio îndoială că un număr mic de vikingi au ajuns în regiunea Newfoundland și în golful St Lawrence (Canada de azi) în jurul anului 1.000, iar în celebrele saga de secol 13 călătoriile au fost relatate pe larg. În plus, dovezi arheologice legate de așezarea Vinland au fost descoperite în celebrul sit canadian L’Anse aux Meadows în anii 60. Probabil însă că în aceste expediții au fost cam 100 de oameni, număr net inferior față de populațiile indigene întâlnite în zona Vinland.Harta este falsă și pentru că este desenată cu o precizie uimitoare coasta de nord a Groenlandei, nu departe de ce poți vedea pe o hartă modernă și ceva imposibil pentru anul 1440.În plus, un compus chimic folosit pe hartă a fost utilizat pentru prima oară în jurul anului 1920 pentru fabricarea cernelei. Mai mult, cerneala de pe hartă se fărâmă într-o mod ce nu a mai fost întâlnit la niciun alt tip de cerneală de pe documente de la final de Ev Mediu.Oricine ar fi confecționat acest fals, este clar că avea cunoștințe despre hărțile medievale pentru că unele detalii au fost falsificate foarte bine.Sursa: New York Times