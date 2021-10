Antarctica a fost răvășită de uriașe incendii de pădure acum 75 de milioane de ani, pe vremea dinozaurilor

Au fost analizate resturi de lemn carbonizat colectate într-o expediție științifică din 2015-2016 pe insula James Ross din Antarctica și, deși dovezi despre paleo-incendii au mai fost descoperite pentru acest continent acum înghețat, dovezile de acum indică incendii extrem de puternice și persistente.Cele mai mari fragmente de cărbune aveau 2,9 x 3,8 cm și erau provenite din arderea unor conifere din familia Araucariaceae.În ultima parte din Cretacic super-continentul Gondwana se rupea în bucăți și Antarctica a rămas o regiune izolată plină de vegetație inflamabilă care se putea aprinde de la fulgere, de la meteoriți sau de la nivelul ridicat al concentrației de oxigen din aer.În plus, Antarctica avea pe atunci o activitate vulcanică intensă din cauza plăcilor tectonice și vulcanismul a contribuit și el, probabil, la extinderea incendiilor.Antarctica este giganticul continent sudic înghețat ce ocupă 14 milioane de kmp și are doar 1.000 de locuitori iarna și 5.000 vara, fiind vorba despre cercetătorii și personalul auxiliar de pe stațiile de cercetare științifică.Lucrarea a fost publicată în revista Polar Research sub titlulWildfires in the Campanian of James Ross Island: a new macro-charcoal record for the Antarctic PeninsulaSursa: LiveScience