Cât de mult a schimbat încălzirea vremii momentul când frunzele toamnei au cele mai frumoase culori

Că toamna este un anotimp tot mai cald o arată datele climatice, și nu de puține ori în ultimii ani septembrie, octombrie sau noiembrie au adus temperaturi medii record. Despre cele mai calde și cele mai reci zile de toamnă de la noi puteți citi pe larg aici Dar ce efecte are vremea mai caldă de toamnă asupra momentului când pot fi observate cele mai frumoase culori ale frunzelor? Datele din SUA arată, spre exemplu, că față de finalul secolului 19 aceste zile cu cele mai încântătoare culori ale toamnei apar în prezent cu o lună mai repede.Momentul s-a decalat nu doar fiindcă este mai cald în septembrie și octombrie, ci și din cauza secetelor prelungite. Faptul că frunzele se colorează mult mai repede perturbă însă ciclul natural de creștere a copacilor și cercetătorii încearcă să afle dacă aceste modificări pun în pericol viitorul unor păduri.Și copacii se pregătesc pentru sezonul rece. Primăvara și vara produc pigmentul verde numit clorofilă care captează lumina solară, dându-le copacilor energia necesară pentru a crea substanțele care le permit să crească și să se dezvolte.Când temperaturile scad și zilele devin tot mai scurte, semnalul pentru copaci este că se sfârșește sezonul de creștere, iar copacii răspund prin oprirea producției de clorofilă și absorb nutrienți ”pe ultima sută de metri”, făcând un fel de provizii pentru iarnă. Sub clorofila produsă primăvara și toamna se găsesc substanțe chimice de culoare portocalie, galbenă sau roșie și acestea ies la iveală toamna, după ce nu se mai produce clorofila. Datorită acestor substanțe ne bucurăm de un peisaj coloristic superb la final de octombrie și început de noiembrie.Mai ales în SUA se fac studii pentru a se vedea în ce mod sunt afectați copacii de zilele tot mai calde de toamnă. În SUA și Canada acele zile cu cele mai frumoase culori ale arborilor aduc o creștere puternică a turismului și există hărți în timp real cu locurile unde sunt cele maI frumoase culori ale toamnei, în genul hărților meteo.Unele ipoteze spun că zilele cu colorit intens vin mai repede și din cauză că sunt tot mai calde nopțile de septembrie, iar în alte locuri datele climatologie arată că toamna, deși e tot mai caldă, a devenit tot mai scurtă. Anotimpurile s-au decalat mult: primăvara vine mai repede, iar vara se prelungește uneori până spre mijloc de septembrie.Pentru copaci, unul dintre cele mai rele scenarii este să se treacă foarte rapid la final de toamnă de la vreme caldă la vreme foarte rece și nu sunt puține cazurile în care la sfârșit de noiembrie zile cu maxime de +15 , +20 de grade au fost urmate rapid de zile cu ninsoare și minime de sub -5 grade.Date fiind aceste schimbări în succesiunea anotimpurilor, sezonul de creștere pentru copaci s-a mărit, dar tranziția dintre zilele calde și cele foarte reci la final de toamnă s-a scurtat, iar asta înseamnă că arborii nu mai au destul timp până la primul ger al iernii să absoarbă substanțele de care au nevoie.Nu sunt încă suficiente date, dar se pare că o tranziție prea scurtă de la cald la frig spre final de toamnă ar putea afecta modul în care acel copac crește primăvara viitoare și i-ar putea afecta, per total, durata de viață.Sursa: National Geographic