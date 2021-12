În Siberia au fost sub -60 de grade. Școlile s-au închis și în cea mai rece așezare din lume, fiindcă temperaturile au scăzut la sub -55 grade

Vortexul polar s-a resimțit puternic în nordul Rusiei și al Canadei și în nordul Scandinaviei, iar cea mai mică temperatură a fost înregistrată pe 9 decembrie într-o localitate siberiană situată la 800 m alt. Delyankir se numește și minima a fost -61,1, cea mai mică temperatură înregistrată în decembrie în Rusia din 1984 până în prezent.Delyankir se află la jumătatea distanței dintre Marea Ohotsk și Marea Siberiei de Est.În ziua când minima a fost de -61, la Delyankir maxima a fost extrem de scăzută: -54,3, dar vremea s-a încălzit apoi, iar două zile mai târziu au fost -30 de grade. Cea mai caldă zi din ultima lună a fost 14 noiembrie, cu o maximă de -9,8 C.La Oimiakon, în Iakuția, localitatea cea mai rece din lume. școlile s-au închis fiindcă minima a scăzut timp de două zile la sub -55 de grade. Au fost -58,9 grade, cu maximă de -54. Stratul de zăpadă este de 23 cm la Oimiakon unde minimele și-au mai revenit, ajungând la -51.Oimiakon (Оймяко́н) este un sat de 500-600 de oameni și se află în cea mai mare regiune a Rusiei, Iakuția, sau ”Respublika Sakha”, cum i se spune oficial. Iakuția este uriașă, suprafața fiind de 3 milioane kmp, de 12 ori peste România. Populația este de numai un milion de locuitori, așezările sunt rare, iar clima, extrem de dură.Oimiakon este polul mondial al frigului, cu temperaturi care au scăzut și sub -70 de grade C. Recordul oficial de -68 de grade este din 1933, iar în 1926 s-au înregistrat -71 de grade, dar măsurătoarea este sub semnul îndoielii. Se estimează că în văile din jur s-au înregistrat și - 82 de grade Celsius. Pe de altă parte, vara maximele trec de 30 grade în cele 3 luni calde.În ziua când la Delyankir erau -61 de grade, în sudul Rusiei, la granița cu Georgia, erau +24 de grade.