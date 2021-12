Anul 2021 a fost plin de extreme climatice și a dus la doborârea mai multor recorduri naționale absolute de temperatură

Valul de căldură din România







Montoro (Spania) +47,4Siracusa (Italia). +48,8, nou record pentru EuropaCizre (Turcia) +49,1Kairouan (Tunisia) +50,3Lytton (Canada) + 49,6Joba (Oman) +51,6Canefield AP (Dominica) +35.8Taimali (Taiwan) +40,6În România, două săptămâni din vara lui 2021 au fost printre cele mai calde din acest secol și maximele au depășit în cinci zile +40 de grade, culminând în două zile, cu +41 de grade. Valul de căldură poate fi pus alături de cele din 2007, 2012 și 2015, iar ”domul de căldură” a adus temperaturi de +46 în Grecia, +44 în Macedonia și +43 în Albania. Temperaturile sunt măsurate la umbră, ceea ce înseamnă că temperaturile real resimțite în orașe au ajuns în intervalul +50, 55 de grade.Valul de căldură a durat de la 26 iulie la 16 august și, cu o singură excepție, în fiecare zi au fost peste +35 C undeva în țară.În cinci zile au fost peste +40 de grade și în două dintre aceste zile, primele două din august, maximele au fost de peste +41 C: +41,1 la Calafat și +41 la Giurgiu.Au fost peste +40 de grade în locuri precum Calafat, Giurgiu, Bechet, Zimnicea, Alexandria, Turnu Măgurele, Băile Herculane, București și Oltenița.Și nopțile au fost extrem de calde, mai ales în sud și sud-est. La început de august au fost nopți în care minimele nu au scăzut sub 26 de grade la Sulina, disconfortul termic fiind ridicat.Noaptea de 2 august a fost neobișnuit de caldă și la munte unde nici la stațiile meteo de la peste 2.000 m alt nu au fost sub +10 grade. La Brașov minima a fost de +18, iar la Întorsura Buzăului, +17.Calafat a fost ”polul căldurii”, fiind în peste jumătate dintre ultimele 17 zile localitatea unde a fost cel mai cald în țară.În Spania au fost +47 C la Murcia, +46 la Granada și +42,7 la Madrid.În Grecia au făcut ravagii incendiile de pădure, iar maximele au ajuns la +46 de grade pe 3 august la Argos. Tot atunci au fost +45 de grade la Eleusis Airport și Lamia. Noaptea, minimele au fost de +33 la Kythira și +32 în Santorini. La Atena au fost +43 de grade.În Macedonia au fost două locuri unde au fist 10, respectiv 11 zile cu maxime de peste +40 de grade în ultimele două săptămîni: Demir Kapija și Gevgelija. Cel mai cald a fost pe 3 august: +44,1 la Gevgelija și +43,7 la Demir Kapija.În Bulgaria cel mai cald a fost la Sandanski, +42,5 grade pe 3 august, iar în acest loc au fost opt zile cu peste +40 de grade.Și în Turcia au fost locuri unde s-au depășit frecvent +44 de grade.În 2021 au fost recorduri de temperatură în multe locuri din țările nordice. De exemplu au fost +33,2 C la Tampere, în Finlanda și +33,6 la Kevo, un loc unde iarna sunt și sub -40 C. Într-o localitate din Estonia au fost +31,7 C, iar la Belfast, în Irlanda de Nord (UK), au fost +30 de grade.