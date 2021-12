Câteva lucruri neobişnuite despre Edward O. Wilson, "Darwin-ul epocii moderne", care a murit la vârsta de 92 de ani

Naturalistul american Edward O. Wilson, numit "Darwin al zilelor noastre", a murit duminică, la vârsta de 92 de ani, în Massachusetts. Reuters publică o serie de lucruri neobişnuite despre Wilson, care, alături de naturalistul britanic David Attenborough, era considerat unul dintre cei mai mari experţi din lume în domeniul ştiinţelor naturale şi al conservării.





În tinereţe, Wilson şi-a pierdut mare parte din acuitatea vizuală la ochiul drept după ce a fost tăiat de înotătoarea unui peşte. Potrivit spuselor sale, accidentul l-a determinat să se concentreze asupra furnicilor şi a altor insecte deoarece le putea examina de aproape cu ochiul bun, având în vedere dificultăţile pe care le avea în observarea animalelor mai mari, în zone deschise. Wilson a devenit expert de talie mondială în furnici, fiind descoperitorul a peste 400 de specii din aceste insecte.





Pentru cartea sa "Pheidole in the New World", un studiu asupra furnicilor, Wilson a realizat toate cele 5.000 de desene, potrivit revistei Harvard.





Wilson a fost crescut în sânul credinţei din Convenţia Baptistă de Sud şi, mai târziu, a ajuns să se declare "deist provizoriu", explicând că era "dispus să accepte posibilitatea că există un fel de forţă inteligentă dincolo de înţelegerea noastră actuală".





Dragostea pentru natură a lui Edward O. Wilson s-a intensificat în perioada petrecută în organizaţia americană de cercetaşi Boy Scouts, despre care a declarat că "părea inventată tocmai pentru mine". El a obţinut rangul de elită Eagle Scout.





Edward O. Wilson a fost recompensat cu Medalia Naţională a Statelor Unite ale Americii pentru Ştiinţă şi cu două premii Pulitzer pentru non-ficţiune, fiind de asemenea inclus în clasamentul revistei Time al celor mai influente 25 de personalităţi din 1995. (Sursa: Agerpres)