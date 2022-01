Istoria celor mai calde zile de iarnă, din 1899 până în ianuarie 2022

Tot mai des în ultimii 20 de ani iernile au fost mai calde și temperaturile au depășit 20 de grade în decembrie și 18 grade în ianuarie, cum ne-au dovedit și zilele trecute. Uneori zilele de februarie pot fi precum cele din mai, așa cum a arătat recordul din 2016, când au fost +26 de grade în țară. Mai jos puteți citi despre cele mai calde zile de iarnă din ultimii 123 de ani: zilele de ianuarie care păreau a fi de aprilie și despre momentele când la munte temperaturile de decembrie erau la nivelul celor din mijlocul primăverii.







Valori excepțional de mari de temperatură apar iarna când pe teritoriul țării noastre pătrund mase de aer tropical din nordul Africii și din Mediterana, mase care produc creșteri bruște ale temperaturilor. Uneori pot fi și la munte iarna valori de luna mai, cum s-a întâmplat în decembrie 1985 când au fost +10,5 grade la Bâlea Lac. Tot în acea zi au fost +23,4 la Câmpina.

Uneori maxima ajunge să fie cu 18 grade peste normal, cum s-a întâmplat la mijloc de februarie 2016 când au fost +21 C la Întorsura Buzăului. Pe 5 ianuarie 2022 au fost +17,8 grade la Sibiu, cu 16 grade peste normalul perioadei.

Cele mai calde luni ianuarie din ultimii 60 de ani au fost în 2007 și 1994, iar cele mai calde luni februarie au fost în 2016 și 2002. Cele mai calde luni decembrie au fost în 2020, 1982 și 2019.

Recordurile cele mai vechi sunt din 1899 când la Drobeta Turnu Severin au fost +24 de grade în februarie, și din 1903 când au fost +22,3 la Călărași în decembrie.

După 2000 iernile au fost tot mai calde și multe recorduri vechi au căzut. La mijloc de februarie 2016 au fost +26 de grade în țară, la Pătârlagele, în județul Buzău. Zile foarte calde au fost și în ianuarie 2022 când au fost 15 grade la Brașov și 19 la Zimnicea.

În ianuarie maxima absolută a fost de +22 de grade la Oravița, la început de 2001, valoare demnă de sudul Italiei sau al Spaniei. Foarte puțini au fost ani în care temperaturile au depășit +20 de grade în țară în prima lună din an. Spre exemplu au fost peste +20 la Câmpina (în 1939) și la Calafat (în 1984).

Printre localitățile unde este cel mai cald iarna se numără Câmpina, Pătârlagele, Oravița, Calafat, Târgoviște, Drobeta Turnu Severin, Călărași și Constanța. Iernile sunt mai blânde în regiunile mai puțin expuse în calea maselor de aer arctic sau continental polar.

Cele mai calde nopți de decembrie și ianuarie au fost la Oravița, cu temperaturi ce nu au coborât la sub 15 grade. În cele mai calde nopți, chiar și la munte au fost peste 7 grade.





Cronologia celor mai calde zile de iarnă 1899-2022



La Drobeta Turnu Severin au fost +24, la Craiova au fost +23,3 grade în februarie, iar la Strehaia, +23,5.Pe 3 decembrie au fost +20,8 grade la stația meteo București Filaret și +21 la Constanța. Maximele au fost de +22,3 la Călărași, de +22 la Turnu Măgurele și +19 la Bacău. În ianuarie au fost +15,6 la Sibiu și +14 grade la Cluj.La Craiova au fost +19,5 grade în decembrieLa Iași au fost +16,7 C în ianuarie.La Vf Omu au fost +9 grade în februarie.La Cluj au fost +14,5 în ianuarie, la Târgu Mureș +14 iar la Sulina, +18. La Buzău au fost +18,4 C.Pe 19 ianuarie au fost +20,6 la Câmpina. La Oradea au fost +17,1 C, iar la Deva, +15.3 grade.La Galați au fost 20 de grade în decembrie.La Vf Omu au fost +5,6 C în ianuarie.La Timișoara au fost +20,2 C în decembrie, la Oradea au fost +19,2, la Sibiu +19,3 iar la Deva, +19,8 C.La Pârscov (Buzău) au fost +19,4 C în ianuarie.La Târgu Mureș au fost +18,3 în februarie.La mijloc de ianuarie au fost +14 grade la Predeal.La final de februarie au fost +17,7 la Predeal și +22,4 la Bacău.La Miercurea Ciuc au fost +12 C într-o lună ianuarie în care au fost șase nopți cu minime de sub -25 C.Pe 17 decembrie au fost +18 C la Brașov. La Târgu Mureș au fost +17,1. La Oradea au fost 16 grade. La Cluj au fost +18,7 în decembriePe 2 ianuarie au fost +20,4 C la Calafat, +19 la Câmpina și +18,2 la Călărași (o zi mai târziu). Tot în ianuarie au fost +15 la Suceava.Pe 5 decembrie au fost +23,4 C la Câmpina, maxima absolută a lunii, iar ziua următoare au fost +20,2 C. La stația montană Vlădeasa, la peste 1.800 m alt, au fost +10,2 C, iar la Sinaia 1500 au fost +15,4 grade. La Drobeta T S au fost +20,3 C. Chiar și Bâlea Lac, una dintre stațiile meteo de mare altitudine, au fost atunci +10,4 grade și minima a fost +4,6 C.Pe 4 decembrie au fost +22 la Târgoviște.Pe 7 ianuarie au fost +18 la Constanța, iar cu o zi înainte au fost +18,6 C la Pătârlagele.Luna decembrie a adus temperaturi foarte mari: Buzău (+21,6), Iași (19,5), Satu Mare (18).Pe 18 decembrie 1989, aproape de zilele Revoluției, la Calafat au fost +21,2, la Drobeta Turnu Severin au fost +21,4, la Constanța +20,8 și la București +18,4 C. Pe 17 decembrie au fost +16,8 grade la Miercurea Ciuc, iar noaptea dinainte a adus o minimă extrem de ridicată: +9,2 C. Zilele de început ale Revoluției au adus temperaturi foarte mari și la Timișoara, culminând cu +17,9 C pe data de 16. La Predeal maxima a fost de +15,3 C. Pe 17 decembrie au fost +20,4 C la Oravița, iar în dimineața de 19 decembrie minima a fost de +15,3 C.La Iași au fost +22,5 grade la Iași în februarie, iar la Galați, +22,4 C. Tot atunci s-a înregistrat maxima absolută a lunii în Rep Moldova: +23,3 la Tiraspol.În ianuarie au fost +20,5 C la Calafat, +18,4 la Drobeta, +18,7 C Pătârlagele (Buzău) și +17,3 la Galați.În februarie au fost +26 C la Medgidia și +25 la Călărași. La Constanța au fost +24,5 C, la Turnu Măgurele au fost +24,1 C iar la Iași, +21,4.Noaptea de 1 decembrie a fost excepțional de caldă la Brașov, cu o minimă de 7,4 CPe 7 ianuarie au fost +14,2 C la cota 1500, în Sinaia.La Giurgiu au fost +21 C pe 27 decembrie, iar noaptea următoare minima a fost de +13,6 C. La Călărași au fost +20,1La Oravița au fost +22,2 C pe 7 ianuarie, record absolut pentru prima lună a anului. La Sibiu au fost +18,2, la Timișoara au fost +18 C, iar la Tg Mureș, +16,5. La București au fost +17,6 C. La Predeal au fost +15 C pe 8 ianuarie, în timp ce 8 ianuarie 2017 a adus o maximă de -16,2 C.La Oravița, în noaptea de după recordul diurn minima a fost de +15,9 grade.Pe 8 ianuarie la vf Omu minima a fost de +0,2 C, valoare atinsă în prima lună din an doar de câteva ori pe secol la cea mai rece stație meteo din țară. Maxima a fost de +3,8 C, în timp ce exact un an mai târziu era de -14,3 grade.La Calafat au fost +20,6 C pe 30 ianuarie, iar minima fost de +11 cu două zile înainte. Și mai cald a fost la Ploiești: +20,7 C. La Drobeta Turnu Severin au fost +19,6 C, iar la Buzău au fost +18,9 C. La Călărași au fost +18,7 C în ultima zi a lunii.La final de ianuarie au fost 18 grade la stația București Afumați, iar la Buzău au fost +18,9 grade și la Craiova au fost +20,4.Ianuarie a fost fantastic de caldă: +19,1 la Călărași +18,3 la Constanța, +15,4 la iași +11,9 la Miercurea Ciuc. În 24 ianuarie minima a fost de +10 la Constanța, iar cu un an mai devreme minima era de -17 C la malul mării.În Republica Moldova au fost +16 C la Dubăsari, maxima absolută a primei luni din an.La Timișoara au fost +21,5 grade în februarie. La Iași au fost +17,9 la început de decembrie, iar la Sulina au fost +16,6. În Republica Moldova au fost +18,9 C la Ceadâr - Lunga, maxima absolută pentru ultima lună din an.La început de decembrie au fost la Sulina două nopți excepțonal de calde în care minima NU a scăzut sub +12 grade.La Satu Mare au fost +16,2 C în ianuarie 2010, iar la Cluj și Oradea au fost +14,1.În ajunul Crăciunului au fost 20 de grade la Calafat și +19,3 la Târgoviște.Ianuarie a adus la Brașov minima absolută de -33,3 grade, dar și o zi extrem de caldă, cu +13,4 C. La stația meteo de la Sinaia au fost +14,3 C pe 14 ianuarie, după ce începutul lunii adusese trei zile cu maxime de sub -8 grade.Finalul de an a adus zile extrem de calde, iar pe 27 decembrie au fost +21 grade la Târgoviște, +20,6 la Ploiești și +19,7 la Câmpina.Pe 16 februarie au fost +26 C la Pătârlagele, egalare a recordului de la Medgidia, din 1995. La București au fost +25,7, la Buzău au fost +25. La Drobeta Turnu Severin au fost trei zile cu maxime de peste 22 grade în februarie. La Întorsura Buzăului au fost +20,9 C în ziua de 16 când în 1985 maxima fusese cu 30 de grade mai scăzută.Până și la Miercurea Ciuc au fost +18,3 grade, iar la Predeal, +17,7. La Bâlea Lac au fost +8,7 C ziua și peste 3 grade noaptea.Februarie a adus temperaturi foarte ridicate: +19,6 la Cluj, +18,8 la Satu Mare. La mijloc de decembrie au fost +14,3 C la Întorsura Buzăului.La Ceahlău - Toaca au fost +10,4 C în februarie.La final de februarie au fst +23,6 C la Ploiești și 23 de grade la Târgu Ocna, Băile Herculane, Pătârlagele și Câmpina.În prima zi a anului au fost +17,4 la Stolnici (Argeș), iar pe 3 ianuarie au fost +18,1 la Calafat. Pe 6 ianuarie a fost înregistrată cea mai ridicată temperatură: +18,9 C la Zimnicea, iar pe data de 5 a fost foarte cald în Transilvania. Au fost +14,9 grade la Brașov, +16 la Făgăraș, +13,3 la Miercurea Ciuc și +13,2 C la Întorsura Buzăului. În aceste locuri temperaturile au fost cu 15 grade mai mult decât normalul.Tot pe 5 ianuarie maximele au fost de +18,3 C la Râmnicu Sărat, +18,1 la Caransebeș, +17,8 la Sibiu, +17,4 la Târgu Ocna, +17,3 la Ploiești și Lugoj și peste 17 grade la Bacău și Reșița.