VIDEO O colonie uriașă de pești ai ghețurilor a fost descoperită sub una dintre mările Antarcticii

Descoperirea a fost făcută în februarie 2021 cu ajutorul camerelor video ale unei nave (spărgător de gheață) de cercetare numită Polarstern, în Marea Weddell din Antarctica. Ore în șir camerele au arătat la peste 300 m adâncime de suprafața mării peste 16.000 de cuiburi de dimensiunea unor cercuri hula.









Pești ghețurilor au denumirea științifică ”Neopagetopsis ionah” și cercetătorii estimau că uriașa colonie care se întinde pe 238 kmp conține 60 de milioane de cuiburi active. Trei sferturi dintre cuiburile filmate erau păzite de un singur pește și în medie în cuib se aflau peste 1.700 de ouă.

Acești pești trăiesc în ape foarte reci, cu temperatura nu mult peste cea de îngheț, iar în colonia descoperită în Antarctica temperatura era de aproximativ +1,7 C, rece, o temperatură scăzută, dar peste cea a apelor din apropiere. Acești pești ai ghețurilor au sânge transparent și inimi de mari dimensiuni.Descoperirea este importantă datorită densității uimitoare a acestei colonii de pești care trăiesc și se înmulțesc într-un mediu atât de rece.Cercetările viitoare vor încerca să ofere răspuns la mai multe întrebări: cât de des sunt reconstruite cuiburile, sunt refolosite de multe ori, de ce le fac exact în această zonă? Două ipoteze ar fi că sunt curenți submarini ceva mai calzi care-i ghidează pe pești în acea zonă, sau că în apă se găsește mult zooplancton cu care peștii se pot hrăni.Lucrarea a fost publicată în revista Current Biology și are titlul ”A vast icefish breeding colony discovered in the Antarctic”.Sursa: New York Times