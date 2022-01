A fost descoperit cel mai vechi boboc de floare, la o plantă fosilizată de acum 164 milioane de ani

Planta denumită Florigerminis jurassica a fost descoperită în provincia Mongolia Interioară din China și conține tulpina fosilizată, un fruct rotund și bobocul fosilizat. Fosila florală are 4,2 cm lungime și 2 cm lățime, iar bobocul are dimensiunea de aproximativ trei milimetri pătrați.Există două mari tipuri de plante: angiospermele (plante cu flori) și gimnospermele (plante care nu fac flori). Bobocul și fructul plantei din China dovedesc că aparținea genului angiospermelor, și nu gimnospermelor (care erau dominante în Jurassic).Cele mai vechi dovezi de până acum privind plantele cu flori datează din Cretacic (66-145 milioane de ani în urmă), iar Florigerminis jurassica arată că aceste plante au apărut mai demult.„Mulți paleobotaniști sunt surprinși de fosilă, deoarece este destul de diferită de ceea ce se spune în cărți”, spune autorul principal Xin Wang, cercetător la Institutul de Geologie și Paleontologie din Nanjing, „Eu nu sunt atât de surprins”, a adăugat el.Noua fosilă nu este cel mai vechi exemplu de floare fosilizată care a fost descoperit vreodată. În 2018, într-un studiu publicat în eLife, cercetătorii au descris flori vechi de 174 de milioane de ani dintr-o plantă din genul Nanjinganthus, găsită și în China.Totuși, unii cercetători se îndoiesc de faptul că Nanjinganthus poate fi considerată cu adevărat o angiospermă, deoarece florile nu erau suficient de complexe pentru a le distinge de structurile cu frunze văzute la gimnosperme.Lucrarea despre cel mai vechi boboc a fost publicată în revista Geological Society of London sub titlul A Jurassic flower bud from ChinaSursa: LiveScience