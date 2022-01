Se împlinesc 80 de ani de la temperatura minimă absolută înregistrată în România. Cum a fost cumplita iarnă a lui 1942

Iarna cumplită a lui 1942

Recorduri de frig

24 ianuarie 1942Minima: -33,2 CMaximă: -16,8 CTemperaturile înregistrate de-a lungul zileiOra 8: -27,4 COra 14: -21,4Ora 20: -29,825 ianuarie 1942Minimă: -38,5Maximă: -5,5Temperaturile înregistrate de-a lungul zileiOra 8: -28,8 COra 14: -8,8Ora 20: -5,6Și 24 ianuarie a fost o zi extrem de rece la Bod, în cursul dimineții au fost sub -27 de grade, în cursul zilei foarte puțin timp temperatura a urcat la peste -20 C, pentru ca apoi spre seară să coboare accelerat.Pe 25 ianuarie s-a produs recordul absolut, în primele ore ale zilei, pentru ca apoi să se încălzească semnificativ și temperaturile să urce mai sus de -10 C în cursul după-amiezei, iar maxima a fost atinsă mai spre finalul zilei când temperaturile au urcat la peste -6 C.Comuna Bod era cunoscută pentru fabrica de zahăr care fusese pornită la 1889, la 16 ani după ce a fost dată în folosință calea ferată Brașov - Sighișoara (Bod este la 12 km de Brașov).1942 a fost unul dintre cei mai grei ani din secolul trecut pentru români, fiindcă erau o mulțime de lipsuri, era în plin război, trupele române luptau în Crimeea și apoi la Don și la Stalingrad, iar americanii făceau prima expediție în zonele petrolifere de la Ploiești.Iarna a fost foarte grea în zona Brașovului: nu erau destule lemne; fabricile, școlile și magazinele au fost închise câteva zile și trenurile au circulat cu mari întârzieri și blocaje.Iarna lui 1942 a adus temperaturi extrem de scăzute peste tot în țară. Au fost -34,8 C la Alexandria, -32,8 C la Tg Mureș, -32,2 C la București Băneasa, -31 C la Tg Jiu, -29,6 C la Buzău, -29,2 la Oradea și -24,7 la Constanța.La acel moment, minima absolută din țară era de -38 C la Omu, înregistrată pe 1 februarie 1929. Minima pentru zonele locuite era, până la recordul din 1942, de -36,3 C înregistrată la stația Iași - Copou, în prima zi din februarie 1937.Cele mai scăzute temperaturi înregistrate de la recordul de acum 80 de ani au fost la mijlocul lui ianuarie 1985: -38,4 C la Miercurea Ciuc și -38 la Joseni.Cea mai scăzută temperatură înregistrată în țară în ultimul deceniu a fost -34,7 C la Întorsura Buzăului, pe 8 ianuarie 2015.Stația meteo de la Bod a fost desființată de mult timp, iar Brașovul este ”deservit” de stația din comuna Ghimbav.Cele mai mici 5 temperaturi minime înregistrate la stația meteo Brașov - Ghimbav (538 m alt)-33,3 C pe 8 ianuarie 2015-32,3 pe 14 ianuarie 1985-31,6 pe 6 februarie 2005-30,2 pe 25 ianuarie 2010-29,6 pe 11 februarie 1929Care au fost minimele absolute în țările vecineBulgaria: Trun -38.3Ungaria: Miskolctapolca -35Moldova: Brătușeni -35.5Serbia: Karajukica Bunari -39.5Ucraina: Luhansk -41.9