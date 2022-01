O scurtă istorie a ninsorilor din Sahara - Despre rarele dăți când dunele sunt ”pudrate” de zăpadă și despre ”micile Siberii” africane

În Sahara sunt uneori chiar și peste 50 de grade la umbră vara (și peste +70 la soare) și maximele trec și de +30 iarna, dar cât de rece poate fi în deșert și în zonele foarte înalte din nordul Africii? În munții Atlas, la 4.000 de metri, minimele absolute au scăzut la -36 C, iar în munții Tibesti, la 3.000 m alt, minimele au fost de sub -15 C. În zone locuite, la sub 1.000 de metri altitudine au fost și temperaturi de sub -10 grade.





Ninsoare la Timejdad, Maroc (sursa - moroccoworldnews)







Sahara este uriașă, iar stațiile meteo sunt foarte puține în raport cu suprafața, astfel că este greu de tras concluzii definitve. Sunt celebre diferențele mari de temperatură dintre zi și noapte, iar acestea pot depăși 30 de grade. Dar dacă frigul este ceva des întâlnit iarna în Sahara, umiditatea este rară, iar în cazurile deloc dese când cele două se combină, ajunge să ningă și chiar să se depună strat de zăpadă.

La Ain Sefra erau +19 grade la prânz pe 10 ianuarie, dar pe 13 ianuarie minima a fost de -3,4 C și au fost 9 zile consecutive cu îngheț.









Ain Sefra se găsește la o altitudine de 1.000 de metri, în munții Atlas și a nins de numai 5 ori în ultimii 43 de ani: în 1979, 2017, 2018, 2021 și 2022. A nins anul anul acesta pe 17 ianuarie. Ziua a fost însă caldă, cu maxime de 10 - 13 grade, așa că zăpada n-a ținut.









Sursa Rachid Derdour, Dreamstime.com







De exemplu, într-o noapte de ianuarie în 1984 minima a fost de -8 grade, iar maxima zilei: +17 C. Și vara, în mod excepțional, poate fi rece la Ain Sefra: 11 grade noaptea, +35 ziua. Cele mai calde nopți de vară aduc minime de 33 de grade.





În jurul datei de 10 ianuarie a dat înghețul și în sudul Algeriei, la Tamanrasset și In Salah, locuri unde în ianuarie sunt +30 de grade ziua. La In Salah minima a fost de -2 grade în ianuarie 2022, în timp ce în nopțile cele mai calde de ianuarie minimele nu scad sub 18 grade (și ziua pot fi peste +34 C).









Pe 1 ianuarie 2022 a nins și în stațiunea egipteană Hurghada de la Marea Roșie , prima ninsoare din ultimul deceniu. Pe 19 decembrie 2021 a nins la Alexandria, al doilea oraș din Egipt.

Pe 13 decembrie 2013 a nins la Cairo, fiind prima ninsoare din ultimii 112 ani. Acum câțiva ani, în Algeria, o furtună de zăpadă cu totul ieșită din comun le-a permis copiilor să facă oameni de zăpadă și să folosească dunele drept derdeluș, iar în 1979, într-un alt oraș din Algeria ninsoarea a oprit toate activitățile pentru jumătate de oră și așa ceva nu s-a mai repetat acolo de atunci.Sahara este uriașă, 9,2 milioane kmp, adică de aproape 40 de ori mai întinsă decât România. 11 țări pot spune că ”găzduiesc părți din deșertul ce are 4.800 km lungime și 1.800 km lățime.Localitatea Ifrane, situată în munții Atlas din Maroc, este cel mai rece loc din Africa, cu o minimă de -24 de grade C înregistrată în februarie 1935. Se află la 1.600 altitudine, pot fi +18 grade în ianuarie și +35 vara, dar an de an sunt și sub -10 grade.Batna este o altă ”mică Siberie” nord-africană, cu o minimă absolută extraordinară, de -20 C. Maxima absolută este +44,6.La Batna (826 m alt) au fost timp în ianuarie 2022 șase zile consecutive de -7 și -6 grade și -6 au fost la El Bayadh (1347 m). Dar în nord, la mare, minimele au fost de 10-12 grade în portul Alger.La Ain Sefra, în Algeria, minima absolută a fost -10,7 C, iar în 1984 au fost -8,1 C. Maxima absolută a fost de +43 C, iar în ianuarie poate fi extrem de cald: maximele au trecut de +25 C în 2003 și 2010.Sunt specialiști care spun că și aceste ninsori din Sahara sunt consecință a schimbărilor climatice, alții spun că sunt totuși fenomene mult prea rare pentru a trage astfel de concluzii. Cert este că numărul fenomenelor meteo extreme a crescut mult în lume după 2010.În 2018 stratul de zăpadă a ajuns la 40 cm lângă Ain Sefra, dar diferența de temperatură dintre zi și noapte este uriașă în zona acestui oraș, astfel că nu avea cum să reziste zile întregi stratul.La 600 km vest de Ain Sefra se află orașul Ghardaia, unul dintre cele mai interesante din Algeria, la o altitudine de 450 m. În 18 februarie 1979 a nins cu putere timp de jumătate de oră și toate activitățile s-au oprit în oraș. Minima acelei zilei a fost +2 grade, iar maxima, +16 C.A fost un fenomen uimitor, fiindcă în Ghardaia media anuală este +23 C și cele mai calde nopți de ianuarie aduc minime de +14 grade.Pe 27 ianuarie a nins într-un oraș din Maroc, numit Tinejdad, fiind prima ninsoare în șapte ani.Pe 13 decembrie 2013 a nins la Cairo, pentru prima oară după 1901, iar la Ierusalim s-au depus 10 cm, cel mai mare strat din 1953 până în prezent.Pe 23 ianuarie 1999 minima a fost de -0,9 C la Cairo, singura noapte cu temperaturi negative în capitala egipteană din ultimii 40 de ani. Cele mai calde nopți de ianuarie aduc la Cairo minime de 18 - 20 de grade, iar ziua pot fi, în mod excepțional +31 de grade (cum a fost în 1987). În cele mai reci zile de ianuarie temperatura nu ajunge la prânz nici la 12 grade.Frig a fost în acest an și în Tunisia: de exemplu, pe 21 ianuarie au fost -4 la Kasserine (707 m). În Egipt cel mai rece a fost pe 16 ianuarie 2022 la Nekhel (402 m alt) în peninsula Sinai. Nekhel este locul unde s-a înregistrat minima absolută a tuturor timpurilor în Egipt, -8 CDar unde și când a fost cel mai cald în Sahara: două măsurători sunt cele mai credibile:Pe 5 iulie au fost 2018 au fost +51,3 C la Ouargla, AlgeriePe 13 iulie 1961 au fost +50,7 C la Semara, regiunea Sahara Occidentală, Maroc.La Ouargia, în dimineața zilei când au fost +51 C, minima a fost de +31 C. Dar ce înseamnă frig în Sahara în plină vară? La Ouargia au fost nopți de iulie când minima a scăzut la sub 16 grade și au fost și cazuri în care diferența de temperatură dintre zi și noapte a fost de peste 25 de grade.