Au fost descoperite cele mai mici specii de melci de uscat din lume. Au dimensiunea unui grăunte de nisip

„Este uimitor cât de mici sunt – nu ne-am fi așteptat la asta”, spune Adrienne Jochum, cercetător la Muzeul de Istorie Naturală din Berna, Elveția. Specia a fost denumită, datorită dimensiunii foarte mici, Angustopila psammion, unde “Psammion” însemna în greaca veche ”grăunte de nisip”.Cealaltă specie, denumită ”A. coprologos” a fost descoperită într-o regiune cu chei calcaroase din nordul statului Laos și melcii sunt puțin mai mari decât cei din prima specie.Cochilia acestei creaturi ciudate este acoperită cu proeminențe ascuțite, care sunt împodobite cu o serie de mărgele asemănătoare noroiului. Unul dintre co-autorii studiului crede că acestea sunt granule fecale, de unde și numele din greacă pentru specie (, A. coprologos „adunător de bălegar)Descoperirile dovedesc că mai avem foarte multe de aflat despre creaturile microscopice din jurul nostru.Biologii au colectat mostre de sedimente în două expediții în Asia de Sud-Est. Geologia calcaroasă a zonei poate susține o mare diversitate de melci puțin studiați și cercetătorii au bănuit că există mai multe specii nedescoperite acolo. După ce au amestecat solul cu apă, biologii au îndepărtat materialul plutitor, examinând ulterior melcii la microscop.Echipa a găsit doar cochiliile: s-ar putea ca melcii vii să trăiască mai adânc în sediment. Detaliile biologiei lor rămân misterioase, dar probabil că ei mănâncă microbi minusculi, detritus (material granulat rezultat din sfărâmarea rocilor) și, probabil, bucăți de ciuperci.Lucrarea a fost publicată în revista Contributions to Zoology sub titlul The world’s tiniest land snails from Laos and Vietnam (Gastropoda, Pulmonata, Hypselostomatidae)