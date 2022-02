Cel mai înalt ghețar de pe Everest se topește într-un ritm incredibil. Gheața care s-a format în 2.000 de ani s-a dus în mai puțin de 30

Datele au reieșit după o expediție din 2019 finanțată de National Geographic și de Rolex, expediție la care au participat 34 de cercetători și de alpiniști, din Nepal și din alte țări.Descoperirile servesc drept avertisment că topirea rapidă a ghețarilor în cele mai înalte puncte ale Pământului ar putea duce la înrăutățirea impactului asupra climei, inclusiv la avalanșe mai frecvente și la împuținarea resurselor de apă de care depind aproximativ 1,6 miliarde de oameni din zona lanțurilor muntoase, apă folosită pentru băut, irigații și hidroenergie.Gheața care s-a format în aproximativ 2.000 de ani pe ghețarul South Col s-a topit în 25-30 de ani, ceea ce înseamnă că s-a micșorat într-un ritm de 80 de ori mai rapid decât cel de formare.Echipele de oameni de știință au colectat carote de gheață pentru a vedea istoricul climatic și au instalat și cele mai înalte două stații meteo automate din lume pentru a vedea dacă și ghețarii de la cele mai mari altitudini sunt afectați de încălzirea globală.„Răspunsul este un DA răsunător și efectul se vede tot mai mult de la sfârșitul anilor 1990”, spune Paul Mayewski, liderul expediției și directorul Institutului pentru Schimbările Climatice de la Universitatea din Maine. Cercetătorii au spus că descoperirile nu numai că au confirmat că schimbările climatice provocate de om au atins cele mai înalte puncte de pe Pământ, ci și că au perturbat echilibrul fragil pe care îl asigură suprafețele acoperite de zăpadă.„Este o schimbare radicală față de ceea ce a fost resimțit în acea zonă, probabil de când munții au început să fie locuiți”, a precizat Mayewski. „Și s-a întâmplat foarte repede.Cercetările au arătat că, odată ce gheața din South Col a fost expusă, a pierdut aproximativ 55 de metri într-un sfert de secol. Ei spun că ghețarul s-a transformat dintr-unul ce constă în strat de zăpadă, într-unul predominant din gheață. Schimbarea se pare că a început acum 70 de ani, dar pierderea gheții a fost mult intensă de la sfârșitul anilor 1990 încoace.Această transformare în gheață înseamnă că ghețarul nu mai poate reflecta radiația de la soare, iar topirea devine mai rapidă. Studiul din revista Nature are titlul Mt. Everest’s highest glacier is a sentinel for accelerating ice lossSurse: National Geographic, CNN