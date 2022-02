Istoria celor mai reci zile din ultimii 135 de ani - Când gerurile puternice au adus și sub -35 de grade Celsius

​Gerurile cumplite sunt tot mai rare, dar câteva ierni vor rămâne pentru totdeauna în istorie: cumplita iarnă de război din 1942 care a adus și recordul de frig, iarna plină de lipsuri din 1985 sau iernile din 1929 și 1963 care au adus o mulțime de temperaturi de sub -30 de grade. Mai jos puteți citi despre anii când a fost extraordinar de frig și la câmpie și despre o mulțime de recorduri care nu vor mai fi depășite probabil niciodată, dat fiind că iernile sunt tot mai calde.





Cele mai vechi minime absolute despre care se știe sunt din 1888. Au fost atunci sub -30 de grade la București și aproape -35 de grade lângă Miercurea Ciuc (care nu era pe atunci în România).

Ultimul episod cu minime de sub -33 de grade a fost acum 7 ani când la început de ianuarie au fost -35 de grade la Întorsura Buzăului și -33 la Brașov. O minimă cu totul excepțională a fost pe 11 martie 2005, când la Obârșia Lotrului au fost -33 de grade, minimă absolută pentru cea de-a treia lună a anului.

Temperaturile minime absolute s-au înregistrat în condiții favorabile de ger puternic, când în zona țării noastre au sosit mase de aer rece arctic continental. Cea mai scăzută temperatură din ultimii 50 de ani a fost -38,4 C la Miercurea Ciuc, pe 23 ianuarie 1985. Minima absolută rămâne cea din 1942, iar despre ea puteți citi pe larg aici.

Uneori poate fi extrem de frig și în locuri cu vreme blândă în general: spre exemplu acum 93 de ani au fost -25 C la Constanța, -29 la Galați, iar la Sulina au fost -26. Câmpina, Sulina, Mangalia, Calafat, Buzău, Galați și Constanța sunt câteva dintre locurile în care minimele nu au scăzut niciodată sub -30 C și în ultimii ani au scăzut rar sub -15 C.

Anii cu temperaturi de sub -35 de grade au fost 1942, 1929, 1985, 1963, 1987, 1893, 1954 și 2005. Iernile din 1963, 1942 și 1985 au adus foarte multe recorduri de frig care stau în picioare și azi.

Cele mai reci luni ianuarie din ultimii 60 de ani au fost în 1963 și 1985. Cele mai reci luni decembrie au fost în 2001 și 1998, iar în februarie a fost cel mai rece în anii 1985 și 2012.

Cele mai scăzute temperaturi înregistrate la stațiile meteo ANM din țară





Cronologia celor mai reci zile din ultimii 134 de ani

-38,5 C la Bod, pe 25 ianuarie 1942-38,4 C la Miercurea Ciuc, pe 14 ianuarie 1985-38 la Joseni, pe 18 ianuarie 1963-38 la Omu, pe 10 februarie 1929-37,2 la Cârlibaba, la 27 ianuarie 1954-36,5 la Vatra Dornei pe 13 ianuarie 1950-36,3 la Iași (stația meteo Copou) pe 1 februarie 1937-35,8 la Întorsura Buzăului pe 8 februarie 2005În ianuarie au fost -30,5 C la stația București Filaret, recordul persistă. Tot în ianuarie au fost -34,8 C la stația meteo de la Șumuleu Ciuc (lângă Miercurea Ciuc).La 14 ianuarie s-au înregistrat -35 C la stația meteo Păncești - Dragomirești, situată în zona sudului orașului Roman de azi. O zi mai târziu s-au înregistrat -35,6 grade la stația meteo Slatina Strihareț, aflată pe malul stâng al Oltului.Un decembrie foarte rece a adus temperaturi de -32,2 la Bod (lângă Brașov) -26,5 la Tg Mureș, -26,2 la Oradea, -26 la Craiova, -23 la Buzău și -20 C la Sulina.Un an foarte rece cu un record de nopți cu îngheț la stația Sinaia cota 1500: 193 de nopți. La Brașov au fost 167 de nopți cu minima de sub 0 grade.Decembrie a adus temperaturi foarte scăzute: -32,3 la Brateiu (Sibiu) -27,9 C la Cluj, -29,8 în Sibiu, București Filaret -26,4 C, -25,7 la Tg Mureș, și -24,8 C la Timișoara.La Vf Omu au fost -38 C pe 19 februarie, minima lunii la nivel național. Acea lună a adus minime extrem de coborâte: -33,8 la Predeal -32,5 la Cluj, - 32 la Tg Mureș, -31 la Sibiu, -29,6 la Brașov, -28,6 la Galați, -25 la Constanța și Buzău, -24,2 la București. Tot în acea iarnă au fost -25,6 C la Sulina, una dintre cele mai ridicate minime absolute din țară, într-o localitatea cunoscută pentru că are cea mai redusă nebulozitate din țară și cele mai puține zile cu îngheț.1932A fost o iarnă foarte rece cu multe nopți în care maxima a scăzut la sub -10 grade: 63 de nopți la Brașov, 43 la Blaj, 50 la Sibiu și 48 la Cluj.În decembrie au fost -25 la Turnu MăgureleLa Timișoara au fost -29,2 C în februarie, iar la Oradea au fost -24,5.La Iași - stația meteo Copou - au fost -36,3 C pe 1 februarie, cea mai scăzută temperatură măsurată în a doua lună a anului în zonele locuite.În ianuarie au fost -29,3 la Satu Mare.Iarna a fost extrem de rece: La Sinaia 1500 au fost 72 de nopți cu sub -10 grade, la Brașov au fost 64 de nopți, la Cluj au fost 58 de nopți, la Iași au fost 53 și la Sibiu au fost 57 de nopți geroase. La Cluj minima a fost de -30 C, iar la Sibiu, de -29 C.Iarna lui 1942 va rămâne în istorie pentru că a adus nu doar recordul absolut de frig (-38,5 C la Bod) dar și minime absolute în multe alte locuri. Au fost -34,8 C la Alexandria, -32,8 C la Tg Mureș, -32,2 C la București Băneasa, -31 C la Tg Jiu, -29,6 C la Buzău, -29,2 la Oradea și -24,7 la Constanța. S-a stabilit în două zile din ianuarie recordul absolut și pentru Câmpina, loc renumit pentru clima blândă din timpul iernii. Au fost -26,6 în orașul prahovean.În decembrie au fost -29,5 C la Iași.În prima decadă din ianuarie au fost -29,2 C la Calafat, locul cel mai cald din țară în ultimii ani, pe timp de vară.În decembrie au fost -21,8 la Calafat și -18,6 la Constanța.Pe 13 ianuarie au fost -36,5 C la Vatra DorneiÎn februarie au fost -26 C la Turnu Măgurele, iar în ianuarie, -27,5 C la Predeal.Pe 9 martie au fost -31,4 C la Întorsura Buzăului, temperatură scăzută pentru luna a treia din an.Iarna nu a adus doar zăpezi record, ci și mult ger cumplitLa Cârlibaba au fost -37,2 C pe 27 ianuarie. Stația meteo nu mai funcționează de câteva decenii.La Toplița și Roman au fost -33,2 C, la Bacău au fost -32,5, iar la Giurgiu, -30,2 C în februarie. S-a stabilit și minima absolută la Suceava: -31 C. În Republica Moldova au fost -32,1 la Bălți.La Vf Omu au fost -32,4 C în decembrie și, fapt extrem de rar, -30,8 C în noiembrie.La Satu Mare au fost -30,4 în decembrie, în ziua de Ajunul Crăciunului.O iarnă extraordinar de rece a adus o minimă de -38 C la Joseni, pe 18 ianuarie și tot atunci au fost -35,2 la Dej, -34,7 la Toplița și -33,8 la Bistrița.Luna ianuarie a adus temperaturi foarte scăzute peste tot: -35,5 C la Craiova, -35,3 la Timișoara, -35,2 la Întorsura Buzăului, -34,6 la Miercurea Ciuc, -34,3 la Poiana Stampei, -34,2 C la Cluj și la Dumbrăveni, -33,9 la Sebeș, -33,6 la Lugoj -32,8 la Tg Mureș, -31,8 la Sibiu, -31,6 la Deva, -30,6 la Iași, -29,3 la Brașov și -24,5 la Semenic. La București au fost -23,9 grade.În Republica Moldova au fost -35,5 la Brătușeni, minima absolută pentru țara vecină.La vârful Omu au fost -32,3 C în ianuarie.La mijloc de ianuarie au fost -21 C la Oradea. În Capitală minima a fost -24 C, iar maxima, extrem de scăzută: -13. La Întorsura Buzăului au fost -30 C.În februarie au fost aproape -22 la Oradea, temperatură mică ce nu s-a mai înregistrat de atunci.1985A fost o iarnă lungă cu minime ce au scăzut frecvent sub -20 C în țară și a fost frig cumplit în case și în multe locuri au fost pene de curent și reșourile cu greu puteau fi folosite. A fost greu și pentru faptul că nici ziua nu a fost suportabil: în cele mai reci zile erau la prânz între -20 și -10 în țară.La Miercurea Ciuc au fost -38,4 C pe 14 ianuarie, a doua cea mai scăzută temperatură măsurată vreodată în țară în ultimii 80 de ani.La Întorsura Buzăului au fost -35,5 C, la Brașov -32,3 C.și sub -30 la Tg Mureș. La Omu au fost -35,5 C în februarie, iar cu o zi înainte maxima fusese de -26,3 C. La Sibiu maxima zilei a fost -16,3 C pe 13 ianuarie.Pe 14 ianuarie maxima zilei a fost de -20,6 la Miercurea Ciuc, iar cu două zile mai devreme fusese de -18,7. Luna ianuarie a adus o medie de -13,7 la Miercurea Ciuc și au fost șase zile cu minime de sub -30 C.Mai mult, pe 13 ianuarie maxima a fost de -21,7 C la Joseni.În ultima zi din ianuarie au fost -34 C la Miercurea Ciuc, iar ziua următoare au fost -35,2. La Joseni au fost -33 C, iar la Întorsură, -32. Până și la Călărași au fost -25 de grade. Pe 5 martie au fost -30 C la Poiana Stampei, în jud Suceava.În decembrie au fost -31 C la Întorsura Buzăului.La Întorsura Buzăului au fost -34,5 C pe 5 ianuarie și -33,3 în ziua următoare. La Brașov au fost -29,2 C. Frig a fost și în sud: -22,6 C la Giurgiu.În februarie au fost -31,5 C la Întorsura Buzăului. Pe 6 ianuarie au fost -29,8 la Calafat.În ziua de Crăciun au fost -34,5 C la Întorsura Buzăului, minima absolută a lunii decembrie în țară, de când există date meteo. La Miercurea Ciuc au fost -33, iar la Iași au fost -27,2 CÎn ziua de Crăciun au fost -18 C la Oradea.În a doua zi de Crăciun a fost foarte rece la Constanța: -13,8 C, iar la Galați au fost -21,5 C. În ziua de Crăciun au fost -25,6 la București.La mijloc de februarie s-a înregistrat cea mai scăzută maximă diurnă înregistrată în țară în acest secol: -24,3 C la vf Omu. Tot atunci a fost ultima oară când la Omu minima a scăzut la sub -30 de grade.Pe 8 februarie au fost -35,8 C la Întorsura Buzăului, minima absolută pentru acest oraș. Tot În februarie au fost -31,6 C la Brașov, iar pe 1 martie au fost -31,7 C la Bâlea Lac.Pe 11 martie au fost înregistrate -33 C la Obârșia Lotrului, cea mai scăzută temperatură de martie din țara noastră, o minimă lunară excepțională într-un loc unde media lunii martie este în jurul a 0 grade și rar minima scade sub -15 C.În două zile consecutiv, spre final de ianuarie, au fost sub -33 C la Miercurea Ciuc. La Sulina au fost -19,9 grade.Pentru două zile consecutiv au fost aproape -32 C la Miercurea Ciuc. De atunci nu au mai fost acolo minime așa de scăzute.La București au fost -24,8 grade în ianuarie, iar la Iași au fost -26,9. Până și la Constanța s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură din ultimele decenii: -17,8, iar la Galați au fost -21,5. La Brașov au fost -30,2 grade. La Călărași au fost -23,5 grade.Pe 26 februarie 2012 au fost -26,7 C la Iași. În șapte zile minima a scăzut la sub -21 C. Pe 9 februarie au fost -22,2 la Drobeta Turnu Severin. La final de ianuarie au fost -22,4 C la București.Unul dintre puținele episoade cu sub -30 din ultimul deceniu. Pe 8 ianuarie au fost -34,7 la Întorsura Buzăului și -33,3 la Brașov (minima absolută). Și maxima diurnă a fost extrem de scăzută: au fost -15 C la Brașov, Baraolt, Miercurea Ciuc și Târgu Secuiesc.Pe 20 ianuarie au fost -29,4 C la Brașov și -20 la București.Pe 10 ianuarie au fost -32 C la Întorsura Buzăului, -29 la Sibiu și -28,7 C la Miercurea Ciuc.Între 2018 și 2021 nu au mai fost geruri puternice și iernile au fost mult mai blândeMinima anuală a fost de doar -21,8 la Miercurea Ciuc, de -21,9 la Întorsură, -22,2 C la Joseni.Minima anuală a fost de -25,2 la Întorsură, -21,9 la Miercurea Ciuc, -17,8 la Joseni.Minima anuală a fost de -22 la Întorsură, -17,1 la Miercurea Ciuc, -16,3 C la Joseni.Minima anuală a fost de -23,2 la Miercurea Ciuc, -22,7 C la Joseni -19,4 la ÎntorsurăPe 25 ianuarie au fost -25 C la Poiana Stampei (jud Suceava)