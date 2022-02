În ianuarie 2022 au fost depășite în România recorduri de temperatură vechi de câteva zeci de ani

Începutul de ianuarie a fost extrem de cald și la câteva stații meteo s-a depășit recordul absolut de temperatură pentru ianuarie. La Gorgova, în județul Tulcea, au fost +17,9 grade (depășind un record din 1960), iar la Mahmudia au fost 17,7 grade, cu 1,5 C mai mult decât recordul precedent, arată datele Administrației Naționale de Meteorologie.La Blaj au fost +15,4 grade, astfel că recordul din 1936 a fost doborât, iar la Turda au fost +14,7 C, fiind depășit un record din 1948. Peste tot a fost neobișnuit de cald: la Miercurea Ciuc au fost +13,3 C, cu 1,4 grade peste recordul precedent pentru ianuarie. Această diferență de 1,4 C este mare: în general când un record este depășit se adaugă în general sub 0,5 C. Toate aceste recorduri s-au înregistrat în zilele de 5 și 6 ianuarie.La precipitații, recordul lunar a fost depășit la o singură stație meteo, la peste 2.000 m alt, în munții Călimani. La stațiile Blaj, Borod și Ștefănești Stânca nu s-au înregistrat precipitații.Temperatura medie a lunii ianuarie 2022 a avut valori cuprinse între -11,5 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 3,4 °C, la Calafat. Cele mai mari valori, peste 2 °C, s-au înregistrat în sudul Olteniei, estul Dobrogei, pe areale din nordul, centrul și sudul Munteniei, precum și pe areale restrânse din Delta Dunării.Valori peste 0 °C, s-au înregistrat în cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei și Moldovei, pe areale din Banat, în zonele joase din sudul Transilvaniei și izolat, în Crișana.Mediile lunare de temperatură au fost cuprinse între -4 și 0 °C în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Crișanei, pe areale extinse din Banat și Moldova, în Dealurile Subcarpatice, precum și în unele depresiuni intramontane. În cea mai mare parte a zonei montane, temperatura medie lunară a variat între -8 și -4 °C, iar la altitudini de peste 2000 m, aceasta a avut valori sub -8 °C.Abaterea temperaturii medii a aerului din luna ianuarie 2022 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020) a fost pozitivă în cea mai mare parte a țării. Abateri pozitive mari, peste 2°C, s-au înregistrat în Oltenia, Muntenia, Moldova și izolat, în Transilvania și Dobrogea, iar valori de peste 3°C, în sudul Olteniei, în centrul și sudul Munteniei și pe areale extinse din Moldova. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 3,5°C, la stațiile meteorologice Focșani și Adjud.Cantitatea totală de precipitații din luna ianuarie 2022 a avut valori sub 50 mm în cea mai mare parte a țării. Valori peste 50 mm s-au înregistrat doar în nordul Transilvaniei, în Maramureș, vestul Olteniei și în zona montană.La altitudini mari, peste 2000 m, cantitatea de precipitații a depășit 125 mm. Cantităţi de precipitaţii sub 10 mm au fost înregistrate în cea mai mare parte a Munteniei și Moldovei, în vestul și estul Dobrogei, în estul Olteniei, în zonele joase din sudul Transilvaniei și local, în Depresiunea Brașovului. Cea mai mare valoare a cantității de precipitații din această lună a fost 138,5 mm, la stația meteorologică Iezer.