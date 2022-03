TERRA Luni, 21 Martie 2022, 10:22

Vlad Barza • HotNews.ro

​În Antarctica s-a produs un val de căldură fără precedent în acest week-end, în unele locuri fiind -10 grade, într-o perioada a anului când ar fi trebuit să fie -50 C. Și în regiunea Polului Nord temperaturile au fost cu 30 de grade C peste normal acum câteva zile.

Antarctica Foto: Jocrebbin, Dreamstime.com

În Antarctica începe toamna, ziua este tot mai scurtă și ar trebui să fie foarte frig, dar pentru câteva zile a fost extrem de cald pentru standardele de acolo.

La stația rusească de cercetare Vostok, unde maximele perioadei ar trebui să fie de -53 C, au fost vineri -17,7 C. Vostok este locul din lume unde s-a înregistrat cea ma scăzută temperatură: -89,2 C, în 1983.

Căldura neobișnuită a atins partea de est a uriașului continent de gheață. La stația franco-italiană de cercetare Concordia au fost -12,2 C, în timp ce media lunii martie este -49 C.

Au fost și locuri din Antarctica unde s-au înregistrat temperaturi pozitive și a și plouat, într-o perioadă a anului când ar fi trebuit să fie ger serios de -35 -25 C.

În unele locuri aceste extreme de temperatură s-au menținut pentru trei zile, iar climatologii ar fi spus că așa cea este imposibil pentru cele mai reci locuri din lume.

Deși vorbim despre temperaturi scăzute dacă le comparăm cu cele de la noi, extremele din Antarctica au fost aduse de un uriaș ”dom de căldură” care s-a poziționat peste o parte semnificativă a continentului și nu a mai permis umezelii să evadeze.

Și în cealaltă zone rece uriașă a planetei, la nord, temperaturile au fost miercuri și joi cu peste 30 de grade mai ridicate față de medie, astfel că au fost temperaturi pozitive în regiunea Polului Nord.

Astfel de valuri de căldură la poli arată că sistemele climatice sunt uneori dereglate și imprevizibile. Spre comparație, dacă ar fi ca în România să fie acum temperaturi cu 30 de grade peste normal ar însemna să avem la Calafat, spre exemplu, mai mult de +40 C.

Surse: Washington Post, Guardian

Sursa foto: Dreamstime.com