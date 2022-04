TERRA Luni, 04 Aprilie 2022, 10:56

Vlad Barza • HotNews.ro

​Un val de frig a cuprins toată Europa, temperaturile fiind duminică și luni chiar și cu peste 15 grade mai mici decât normalul perioadei. În Alpi și în nordul Europei au fost sub -20 C, iar în Franța și Spania au fost temperaturi de sub 0 grade în multe regiuni. Valul de frig a stârnit îngrijorare fiindcă s-a vorbit despre riscul ca rușii să oprească gazul.

Temperaturile in Europa in dimineata zilei de 4 aprilie 2022 Foto: Meteociel

În Spania au fost -10 grade la munte duminică și -9 grade în orașul Leon, luni dimineață, iar la Madrid au fost -3 grade. Chiar și în sudul Spaniei au fost locuri unde temperaturile au scăzut la sub +5 grade.

În Franța au fost -6 grade la Colmar și Nancy și chiar și pe Coasta de Azur a fost foarte frig pentru a patra lună a anului: 2 grade la Cannes.

În Germania temperaturile au scăzut la -10 și la altitudini joase, iar la Augsburg au fost -8 grade. Nicăieri nu au fost temperaturi pozitive luni dimineață.

La cele mai înalte stații meteo din Alpi, la aproape 3.500 m alt, au fost -21 C și maxima zilei a fost de -13.

În nordul Croației au fost -5 grade, iar la Dubrovnik, în sud, au fost 4 grade. La Rijeka au fost +2 grade luni dimineață.

Cel mai frig din Europa a fost dumincă dimineață în nordul Rusiei, la Moseyevo, unde au fost -24,6 C și stratul de zăpadă era de 63 cm. Luni dimineață au fost -23,7 C la Kepino (Rusia) și -22,5 C la Karl Xii Oya (Norvegia). Chiar și aceste temperaturi sunt mai mici decât normalul perioadei.

Și in România a fost mult mai rece decât de obicei, minimele fiind luni de -16 C la vf Omu.