În ultimele zile a fost mai frig decât normalul chiar și în cele mai reci locuri de pe glob, iar în stațiile de cercetare din Antarctica au fost -78, -75 de grade C. Totul vine la o lună după ce în Antarctica au fost temperaturi cu 30 - 40 de grade peste media perioadei.

Peisaj din Antarctica Foto: Patrick Poendl, Dreamstime.com

La stația meteo Concordia au fost -78,2 C pe 17 aprilie și -72 C în alte două zile. La Vostok, locul care deține recordul mondial de frig, au fost -75,6 C pe 15 aprilie.

La final de martie au fost -17,7 C la Vostok și -12,2 C la stația franco-italiană Concordia, media lunii martie fiind -49 C.

La final de martie au fost și locuri din Antarctica unde s-au înregistrat temperaturi pozitive și a și plouat, într-o perioadă a anului când ar fi trebuit să fie ger serios de -35, -25 C. La baza argentiniană Belgrano II au fost +11 grade.

În unele locuri aceste extreme de temperatură s-au menținut pentru trei zile, iar climatologii ar fi spus că așa ceva este imposibil pentru cele mai reci locuri din lume.

Vostok este locul din lume unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură: -89,2 C, în iulie 1983. Media lunii aprilie este de -63 C și rar diferența dintre minimă și maximă trece de 6 grade. În mod excepțional temperaturile pot urca la peste -45 C în aprilie, dar tot rare sunt nopțile când este mai frig de -71 C. Vostok înseamnă „est” în rusă.

La Vostok nu au fost niciodată măsurate temperaturi mai mari de -12,2 C. Un alt loc foarte rece este baza Amundsen - Scott, cu o minimă absolută de -82,8 C și o maximă de -12,3 C.