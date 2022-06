TERRA Miercuri, 29 Iunie 2022, 08:22

Vlad Barza • HotNews.ro

​Un nou val de căldură se face simțit în iunie în Europa, unele locuri înregistrând maxime absolute pentru această lună. În Italia și Bosnia au fost 41 de grade, în Croația au fost 40 C, iar aerul fierbinte din Algeria a ajuns dincolo de Cercul Polar, aducând temperaturi de peste 30 de grade în orășele norvegiene obișnuite cu maxime de 15 grade.

Caldura extrema Foto: C Whangchom, Dreamstime.com

În Algeria au fost +49 C marți, iar aerul extrem de cald de acolo s-a deplasat la nord, în Europa, făcându-se simțit chiar și la peste 3.000 km depărtare.

În Italia au fost +41 C la Florența și Guidonia luni.

Marți, cel mai cald în Europa a fost la Mostar, în Bosnia, +41 C, în timp ce la Guidonia (Italia) au fost +40,4 C, la fel și la Knin (Croația). La Roma au fost +39 C. Peste +38 C au fost la Rijeka și la Zadar (Croația).

Uimitor a fost faptul că au fost marți +32 C la Banak, în nordul Norvegiei și +31 C la Mo i Rana, un oraș de lângă Cercul Polar. În orașul nordic Tromso au fost +30 C, la fel și la Bodo și Aita, locuri unde în general sunt 15 grade în această perioadă.

Miercuri dimineață temperaturile cele mai ridicate indicau 23 - 25 de grade în nordul Norvegiei.

Extrem de cald a fost și în Finlanda, o mulțime de locuri înregistrând maxime de +32 C marți, inclusiv orașele Turku și Tampere, în timp ce minima nopții nu a scăzut sub 22 de grade în câteva locuri.

Maxima a fost de +29 C în micul orășel finlandez Kevo, unde iarna pot fi sub -45 C, iar la final de iunie cele mai mici temperaturi pot scădea la sub 1 grad.

Și România va fi afectată de caniculă, iar temperaturile vor ajunge la 38 de grade miercuri și la 39 C joi. La ora 8 dimineață, pe 29 iunie, erau multe locuri cu temperaturi de peste 20 de grade, culminând cu 25 de grade în zona Dobrogei și în vest.

