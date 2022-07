TERRA Luni, 18 Iulie 2022, 08:06

Vlad Barza • HotNews.ro

​Marea Britanie este sub avertizare de cod roșu de caniculă, iar temperaturile ar putea ajunge la 41 de grade, ceea ce ar însemna un nou record absolut.

Canicula in Marea Britanie Foto: weatheronline.co.uk

Maxima absolută s-a înregistrat în Cambridge, în vara lui 2019: +38,7 C și mult timp s-a crezut că nu va fi posibil ca maximele să depășească vreodată 40 de grade în Regat.

Valurile de căldură care au afectat Europa în ultimii ani au arătat că recorduri vechi de zeci de ani pot fi depășite chiar și cu mai mult de un grad. Canicula de acum a adus temperaturi de peste 46 de grade în Portugalia și de peste 40 de grade în Franța.

Duminică au fost 33 de grade în Regatul Unit, iar luni dimineață erau peste 20 de grade în zona centrală a regatului.

Londra, unde prognoza indică 40 de grade luni și 39 C marți, va fi unul dintre cele mai calde locuri din lume, peste zone din Sahara sau din Asia. Rar temperaturile treceau de 27 de grade în Londra în această perioadă.

Sunt șanse mari să cadă și recordul absolut de căldură pe timp de noapte. La Brighton, pe 4 august 1990, minima nocturnă a atins +23,9 C. În august 2003 au fost +37,9 C la aeroportul Heathrow.

Recordul din Marea Britanie este din iulie 2019: +38,7 C la Cambridge. Precedentul record era +38,5 C, stabilit în satul Brogdale (Kent), în 2003. Tot în august 2003 au fost +38,1 C la Kew Royal Botanic Gardens.

Sursa: BBC