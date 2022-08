TERRA Luni, 01 August 2022, 09:25

Vlad Barza • HotNews.ro

​Luna iulie va rămâne în istorie pentru valul de căldură care a adus în România 11 zile consecutive cu maxime de peste 35 C, culminând cu temperaturi de aproape 42 de grade. Tot în iulie a continuat seceta și au fost locuri unde mai bine de 10 zile la rând nu a căzut nici o picătură de ploaie. În articol puteți citi pe larg despre valul de căldură din iulie 2022.

Iarba uscata de seceta Foto: Hotnews

Luna trecută au fost în țară maxime de peste 35 C în fiecare zi între 20 și 30 iulie, cele mai calde zile fiind 23 și 24 iulie, cu maxime de peste 40 C. În mai multe nopți minimele nu au scăzut sub 20 C pe scară largă în sud, sud-vest și sud-est (așa numitele nopți tropicale). Au fost și locuri unde minimele nopții nu au scăzut sub 25 de grade.

Top 5 temperaturi în iulie 2022

+41,7 C la Calafat

+40,9 C la Băile Herculane

+40,7 C la București Filaret

+40,6 C la Zimnicea

+40,4 C la Drobeta Turnu Severin

(sursa - hărțile publicate de ANM)

Cât de puțin și de rar a plouat în țară în iulie (perioada 1-30)

sursa ogimet

București

În doar trei din ultimele 11 zile a plouat, iar în iulie au fost șapte zile cu ploaie, dar de cele mai multe ori foarte scurtă. Au fost 12 zile cu temperaturi de peste 35 C și cinci nopți tropicale (cu minime de peste 20 grade).

Arad

A plouat în doar 3 zile între 1 și 30 iulie, în total sub 2 mm. Au fost 10 zile cu maxime de peste 35 C.

Deva

A plouat în șase zile între 1 și 30 iulie și au fost șase zile cu maxime de peste 35 C. Nu a plouat între 18 și 30 iulie.

Craiova

Au fost opt zile cu ploaie (în numai două cantitatea a depășit 10 mm) și nouă zile cu maxime de peste 35 C.

Vârful Omu

Au fost șase zile consecutive fără ploaie și în total în 14 zile nu a plouat deloc. A fost și o noapte cu minimă de +11,3 C, adică foarte ridicată, mai ales dacă ținem cont că au fost patru nopți cu îngheț în iulie: minima a fost de -1,2 C, pe 12 iulie.

Cluj

Nu a plouat deloc timp de 13 zile consecutiv și a fost și o noapte cu minima cu +20,5 C.

Miercurea Ciuc

Au fost nouă zile consecutive fără ploaie și, în afară de două zile, când a plouat cantitățile au fost extrem de mici.

Buzău

A plouat în jumătate dintre zile, dar de cele mai multe ori sub 2 mm. Au fost 14 nopți tropicale și opt zile cu maxime de peste 35 C.

Drobeta Turnu Severin

În 22 de zile nu a plouat deloc și au fost 13 nopți tropicale, dar și 14 zile cu maxime de peste 35 C între 1 și 30 iulie.

Râmnicu Vâlcea

Au fost 11 zile consecutive fără ploaie și șase zile cu maxime de peste 35 C. Patru nopți au fost tropicale, cea mai caldă aducând o minimă de 22 C.

Călărași

A plouat în doar patru zile și atunci foarte puțin. Au fost nouă zile cu maxime de peste 35 C.

Iași

Au fost 21 de zile fără ploaie și patru zile cu maxime de peste 35 C. Cinci nopți au fost tropicale.

Sulina

A plouat în doar două zile de la 1 la 30 iulie, în total sub 2,5 mm. 18 nopți au fost tropicale, în cinci zile maximele au trecut de 30 C.

Tulcea

În cinci zile a plouat, dar totalul a fost de sub 6 mm. În opt nopți minimele au fost mai mari de 20 C.

Roșiorii de Vede

Timp de 13 zile nu a plouat deloc și au fost 12 zile cu maxime de peste 35 C în intervalul 1 - 30 iulie.

Caransebeș

În șase zile a plouat, în cinci dintre ele totalul fiind de sub 12 mm. În șase zile au fost maxime de peste 35 C.

Sibiu

Au fost 13 zile cu ploaie, mult mai bine decât în restul țării. A fost o singură zi cu maxime de peste 35 C și cea mai caldă noapte a adus minimă de 19,2 C.

Bacău

Au fost nouă zile cu ploaie și una cu maxime de peste 35 C. Au fost și două nopți tropicale.

Ocna Șugatag

În comuna maramureșană situată la 500 m alt au fost 18 zile în care nu a plouat deloc, iar maxima a fost de 35 C, 11 zile aducând maxime de peste 30 C. Șase nopți au fost foarte calde, cu maxime ce nu au scăzut sub 17 grade (18,6 C pe 24 iulie).

Cum a fost în fiecare dintre ultimele 12 zile (sursa, hărțile publicate de ANM la orele 10, respectiv 21.30)

Miercuri 20 iulie

Maximele au depășit 35 de grade și în sud (Calafat), dar și în vest (Băile Herculane). Noaptea au fost 4 grade la Obârșia Lotrului. Pe 19 iulie maxima zilei nu a depășit nicăieri 33 de grade, iar noaptea au fost +2,5 C la Miercurea Ciuc, temperatură ce nu a mai fost atinsă în ultimele 12 zile.

Joi 21 iulie

Dis-de-dimineață au fost +7 C la Obârșia Lotrului (1.360 m alt) și la vârful Omu (2.509 m alt). La Șiria și la Focșani au fost 23 de grade. Au mai fost câteva stații meteo cu minime nocturne de 22 de grade: Buzău, Galați, Tulcea, Gura Portiței.

La prânz cel mai cald a fost la Calafat (+38,8 C), Drobeta Turnu Severin (+38,1 C) și Băilești (+37,9 C).

Vineri 22 iulie

Minima nopții a fost de +5,1 C la Miercurea Ciuc, în timp ce la vârful Omu, unde este aproape mereu cel mai rece, au fost +7,5 C. Călduț a fost și la Bâlea Lac: +10,6 C. La Întorsura Buzăului și Joseni au fost +6,3 C, iar la Toplița, +6,7 C. Au fost +24,4 C la Șiria, lângă Arad, +21,7 C la Dumbrăvița de Codru (tot în regiunea Dealurilor de Vest), +21,2 C la Calafat și +21.1 C la Oravița.

Maximele au atins +39 C la Jimbolia și +38,8 C la Timișoara și Sânnicolau Mare. La Miercurea Ciuc au fost +30,7, cu 25 de grade mai mult ca dimineață. La Deva au fost 37 de grade, iar la Turda, +36,5. La Mangalia au fost +28,2 C.

Sâmbătă 23 iulie

Noaptea a fost mai caldă: la Miercurea Ciuc au fost +9 C, iar la Întorsura Buzăului, +9,1 C, în timp ce la Omu minima a fost +9,5 C. Cel mai cald a fost la Șiria (+27,1 C) și Dumbrăvița de Codru (+26,3 C). La Sulina au fost +22,6 C, iar la Cotnari, +22 C. Nopți calde au fost și în Transilvania (+21,5 C la Târnăveni) și +21 C la Huedin).

Ziua a fost cea mai caldă a perioadei, cu mai multe locuri depășind 40 C. Au fost +41,7 C la Calafat, +40,9 C la Băile Herculane, +40,4 C la Drobeta Turnu Severin și +40,3 C la Săcuieni. Până și la Alba Iulia au fost +38,8 C, la Turda au fost +38,2 C, iar la Brașov, +34,9 C.

La Întorsura Buzăului maxima a fost cu peste 24 de grade mai ridicată decât minima nopții: +33,5 C.

Duminică 24 iulie

Minima nopții a fost la Obârșia Lotrului, +8,2 C, la Miercurea Ciuc au fost +8,8 C, iar la vârful Omu au fost +11,3 C, noaptea foarte caldă pentru cel mai rece loc din țară. Minima a fost de +15,3 C la Bâlea Lac. Cel mai cald a fost la Galați (+23,1 C) și la Sulina (23 C).

Maximele au trecut de 40 de grade: +40,7 C la București Filaret, +40,6 C la Zimnicea, +40,2 C la Roșiorii de Vede și +40 C la Turnu Măgurele, Giurgiu și Calafat. La Mangalia au fost +26,4 C, iar la vf Omu au fost +15,5 C.

Luni 25 iulie

La primele ore ale dimineții cel mai frig a fost la Stâna de Vale (+5,6 C), iar la Omu au fost +6,2 C. Cel mai cald a fost la Buzău și Râmnicu Sărat (22,3 C). Noaptea a fost extrem de caldă în Transilvania: au fost +19,1 C la Brașov și +17,2 C la Sf Gheorghe, printre cele mai calde nopți de vară în aceste orașe.

Maximele zilei au scăzut față de duminică, dar au ajuns la +35,9 C la Băile Herculane și +35,7 C la Moldova Veche.

Marți 26 iulie

Minimele au fost cuprinse între 6 grade la Obârșia Lotrului și +23,7 C la Șiria, noapte caldă fiind și la București: 20,2 C. La prânz au fost +38,6 C la Calafat, +38,2 C la Herculane și +38,1 C la Bechet. Cald a fost și în Transilvania: 36 de grade la Sebeș și Alba Iulia. La stația meteo Constanța Dig au fost +27,6 C.

Miercuri, 27 iulie

În primele ore ale zilei cel mai rece a fost la Miercurea Ciuc (+7,2 grade) și la Întorsura Buzăului (+9,1). În mai multe locuri minima nopții nu a coborât sub 24 de grade: +24,7 C la Drobeta Turnu Severin și +24,4 C la Calafat.

Maximele nu au fost departe de 40 C: +39,1 la București Filaret, +38,7 la Zimnicea și +38,5 C la Urziceni. La vf Omu au fost +13,5 C.

Joi 28 iulie

Cel mai rece la primele ore a fost la Stâna de Vale, +7,3 C și la stația meteo Ceahlău - Toaca, la aproape 2.000 m alt. Cel mai cald a fost la Drobeta Turnu Severin (24,4) și la Sulina (23,6). La amiază cel mai cald a fost la Giurgiu (36 C) și la Oltenița (35,8 C).

Vineri 29 iulie

La Omu au fost +7,9 C la primele ore, iar în munții Călimani, +9,1 C. Cel mai cald a fost la Gura Portiței, în Dobrogea: +22,9 C. A fost o noapte caldă și în Transilvania, cu minimă de +18,7 la Târgu Mureș.

Maximele au ajuns la +36,4 C la Bechet, +36 la București Filaret și +35,9 C la Zimnicea și Turnu Măgurele.

Sâmbătă 30 iulie

La primele ore, temperaturile erau cuprinse între 8 grade la Obârșia Lotrului și Omu și peste 25 C la Moldova Nouă. Ziua, cel mai cald a fost la Bechet (+38) și Zimnicea (37,5 C). După ora 14.00 au venit furtuni în multe locuri din Banat, Transilvana și Crișana, astfel că atunci când erau peste 37 C în sud, la Reșița și apoi la Deva erau 19 C. Cel mai mult a plouat a Ștei (jud Bihor).

Duminică 31 iulie

Cel mai frig a fost dis-de-dimineață în munții Semenic. +5,1 C și la Vf Omu (+5,6 C). Cel mai cald era la Sulina (minimă de +25,3 C), dar cald a fost și în alte locuri din Bărăgan (Călărași 22,7, Fetești, 22,6). Vârful Omu a fost în top 10 locuri din Europa unde a plouat cel mai mult în ultimele 24 de ore, cu peste 50 mm.

Ziua a fost mai puțin caldă decât toate cele precedente în acest val, nicăieri nu au fost mai mult de 32 de grade, maxima fiind la Videle. +31,9 C. Mai mult, în multe locuri a plouat torențial la amiază, fiind cea mai puternică ploaie din ultimele săptămâni. A plouat mult mai ales la Urziceni, Câmpina, Slobozia și Focșani.