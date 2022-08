TERRA Luni, 01 August 2022, 10:53

În aceste luni de vară mulți turiști s-au îndreptat către cele mai înalte vârfuri din Alpi, dar ce au găsit acolo i-a speriat, fiindcă mai ales în zona Mont Blanc au atins un număr neobișnuit de mare căderile de bucăți foarte mari de stâncă. De vină este atât iarna trecută, când a nins puțin, dar și această vară incredibil de uscată și de caldă.

Mont Blanc

În iulie a fost extrem de cald nu doar în zonele locuite, ci și în zona celor mai înalte vârfuri din Alpi. Spre exemplu, la stația meteo elvețiană Jungfraujoch, la 3.580 m alt, unde se află și cea mai înaltă gară din Europa, temperaturile au fost aproape de record.

În două zile din iulie maximele au depășit 9 grade și noaptea au fost peste 4 grade, într-un loc unde este normal ca și vara să fie sub -3, - 5 grade C. La Jungfrau, maxima absolută a tuturor timpurilor a fost de +12,8, iar pe Mont Blanc, +9,3 C.

La o stație meteo situată în Alpii francezi la peste 3.600 m alt au fost nopți în care minima nu a scăzut sub +6 C, iar acest lucru a făcut ca traseele să devină foarte periculoase.

Ce legătură este între vara uscată și căderile de pietre? Totul a început în iarnă, când ghețarii din Alpi au rămas expuși pentru că a nins puțin și, drept consecință, s-au format multe crăpături în stâncă.

A contat și faptul că în primele luni din 2022 nisipul saharian a ajuns pe ghețarii alpini, iar gheața s-a topit mult mai repede, fiindcă a devenit închisă la culoare din cauza nisipului saharian. Apoi, încă din luna mai a început seceta, iar în iunie și iulie au fost valuri de căldură și în zona montană înaltă.

Ghețarii alpini devin instabili din cauza secetei prelungite și a temperaturilor neobișnuit de mari, iar asta înseamnă că traseele montane sunt periculoase chiar și pentru turiștii cu experiență.

Crevasele au devenit de netrecut în tot mai multe locuri și, ca urmare a acestor factori enunțați mai sus, căderile de pietre au atins niveluri record, cele mai mari stânci care s-au dus la vale având dimensiunea unui frigider.

Zona alpină înaltă a fost destabilizată de această vreme secetoasă care ține de luni bune. Dacă în verile dinainte de pandemie, ghizii duceau pe Mont Blanc și peste 120 de turiști pe zi, acum sunt maxim câteva zeci. Ghizii și-au restrâns operațiunile și în zona vârfului Matterhorn, dar și în nordul Italiei.

Căderile de pietre au devenit atât de dese încât unii ghizi montani au refuzat turiștii, deși 2022 ar fi putut fi un an bun pentru ei, după ce pandemia a afectat grav turismul din zona alpină în 2020, și parțial și în sezonul 2021.

