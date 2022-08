TERRA Vineri, 05 August 2022, 10:53

La Basra (Irak) au fost joi +52,6 grade C, una dintre cele mai mari temperaturi măsurate în ultimii ani pe plan mondial, iar în Kuweit au fost aproape 52 de grade. În opt dintre provinciile irakiene au fost oprite activitățile în diverse instituții.

Zona industriala langa Basra Foto: Runoman, Dreamstime.com

Basra, oraș cu 1,4 milioane de locuitori, este polul căldurii din Irak, dar temperatura de +52,6 C este printre cele mai ridicate măsurate acolo. Aerul a fost de nerespirat și fiindcă timp de două nopți consecutiv minimele nu au coborât sub 36 de grade C.

În orașul Nasiriya, tot în Irak, au fost +51,8 C, iar în Kuweit, la Abdaly, maxima a ajuns la +51,6 C. Peste 51 C au fost și în Iran: Abadan, +51,3 C.

În Irak, o țară foarte săracă, doar o parte infimă din populație își permite aer condiționat. Mai mult, rețeaua de alimentare cu energie electrică este „la pământ” și curentul se întrerupe multe ore. Disconfortul este cu atât mai mare, cu cât nopțile sunt extrem de calde și în locuințe nu se răcorește deloc.

Maxima absolută pentru Irak este +53,9 C, înregistrată în iulie 2016. La Nasiriya, maxima absolută este de 53 de grade, iar la Bagdad, +51,8 C. Tot în iulie 2016 au fost +53,9 C la Mitribah, în Kuweit.

