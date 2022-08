TERRA Marți, 09 August 2022, 15:17

Vlad Barza • HotNews.ro

Luna iulie a fost foarte caldă, au fost depășite în vestul țării recorduri absolute de temperatură și au fost locuri unde nu a plouat aproape deloc. Sulina, Arad, Bacău, Ploiești, Cluj, Constanța, Dej, Vaslui și Titu se numără printre orașele în care a plouat foarte puțin. În sudul Dobrogei și în estul Deltei Dunării, cantitatea de precipitații din luna iulie 2022 a avut valori sub 10 mm, arată caracterizarea climatică a lunii iulie, publicată de ANM.

Peisaj de seceta la munte Foto: Hotnews

Temperatura medie a lunii iulie 2022 a avut valori cuprinse între 7,4 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 26,1 °C, la Drobeta-Turnu Severin. Cele mai mari valori, peste 24 °C, s-au înregistrat în cea mai mare parte a Munteniei, Olteniei și Dobrogei, în vestul Banatului și al Crișanei precum și în sudul Moldovei.

În luna iulie 2022 a fost depășită temperatura minimă absolută lunară la o stație meteorologică, temperatura maximă absolută lunară la 16 stații meteorologice și cantitatea lunară de precipitații, maximă absolută, la o stație meteorologică.

Au fost mai multe locuri unde au fost stabilite noi maxime absolute pentru iulie: +40,3 C la Săcuieni (Bihor), +38,2 C la Șiria (comună din Arad, cunoscută pentru nopțile super-calde), +39,6 C la Chișineu - Criș și +31,9 C la Roșia Montană (unde recordul a fost depășit cu 1,6 C).

ANM spune că abaterea temperaturii medii a aerului din luna iulie 2022 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020) a fost pozitivă în toată țara. Abateri mari, peste 2,0 °C, s-au înregistrat pe areale extinse din Banat, Crișana, în nord-vestul Transilvaniei, pe areale din Oltenia și Muntenia și izolat, în zona montană. Valori de peste 2,4 °C, s-au înregistrat doar în Banat, Crișana și în jumătatea de vest a Transilvaniei. Cea mai mare valoare a abaterii a fost 2,7 °C, la stațiile meteorologice Șiria, Timișoara și Turda.

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna iulie 2022, se poate observa că regimul termic a fost cald în cea mai mare parte a țării. Acesta a fost foarte cald pe areale extinse din Muntenia, Oltenia și pe areale restrânse din sudul Moldovei. La Chișineu Criș a fost doborât un record ce data de acum 34 de ani, la fel și la Băișoara.

Un record a fost depășit și la stația meteo de altitudine Vlădeasa 1800: +28,8 C.

La o singură stație meteo a fost depășit un record pentru minima absolută lunară: +9,9 C la Oltenița, pe 19 iulie, când în mare parte a țării a fost o noapte răcoroasă.

În Banat, Crișana, în centrul și nord-vestul Transilvaniei, dar și în centrul și sudul Maramureșului regimul termic a fost foarte cald și mai ales extrem de cald. Izolat, în zona montană înaltă, acesta a fost foarte cald. Regimul termic s-a încadrat în limite normale doar în jumătatea estică a Deltei Dunării.

Cantitatea totală de precipitații din luna iulie 2022 a avut valori sub 30 mm în cea mai mare parte a Dobrogei, pe areale extinse din Moldova, Oltenia, Muntenia și Crișana, în nordul și nord-vestul Banatului și în nord-vestul Transilvaniei. Valori cuprinse între 30-75 mm s-au înregistrat în cea mai mare parte a Transilvaniei, Maramureșului și Olteniei, în vestul, centrul și nord-estul Moldovei, pe areale extinse din Banat și Crișana, pe areale din centrul, nordul și nord-vestul Munteniei și local, în Dobrogea. În cea mai mare parte a zonei montane, cantitatea lunară de precipitații a avut valori cuprinse între 75 și 150 mm, iar pe areale restrânse din Carpații Meridionali și sudul Carpaților Orientali, aceasta a depășit 150 mm.

În sudul Dobrogei și în estul Deltei Dunării, cantitatea de precipitații din luna iulie 2022 a avut valori sub 10 mm. Cea mai mare valoare a cantității de precipitații din această lună a fost 198,6 mm, la stația meteorologică Sinaia 1500, iar cea mai mare valoare a cantității de precipitații căzută în 24 de ore din luna iulie 2022 a fost 72,6 mm, înregistrată la stația meteo Câmpina.

Abaterea cantității de precipitații din luna iulie 2022 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020), calculată în procente, a fost negativă în cea mai mare parte a țării. Valori ridicate ale abaterii negative, peste 70%, s-au înregistrat în sudul Dobrogei, Munteniei și Crișanei, în Delta Dunării și izolat, în celelalte regiuni.

Cea mai mare valoare a abaterii negative a fost 89%, la stația meteorologică Sulina. Abateri pozitive s-au înregistrat cu precădere în zona montană, dar și pe areale extinse din Muntenia și Oltenia, în celelalte regiuni fiind înregistrate doar local sau izolat. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 104%, la stația meteo Focșani.