TERRA Joi, 18 August 2022, 15:21

Vlad Barza • HotNews.ro

Megalodonul a fost o specie de rechin de mari dimensiuni care a trăit până acum peste 2 milioane de ani. Se știe că megalodonii erau uriași, dar noi calcule și studii arată că erau și mai mari și mai grei decât s-a crezut.

Megalodon, o reprezentare Foto: J J Giraldo

Numele „megalodon” înseamnă dinte uriaș, iar acum cinci milioane de ani, în oceanele lumii megalodonii „făceau legea”. Noi estimări arată că megalodonii aveau peste 17 metri lungime și 67 de tone greutate.

Cei mai mari megalodoni puteau avea și 20 m lungime și puteau să-și deschidă fălcile atât de mult, încât din cinci mușcături erau capabili să înghită o orcă de 8 metri lungime.

Cercetătorii au realizat o reconstrucție computerizată 3D a unui megalodon, pornind de la mai multe lucruri palpabile, cum ar fi dinți de megalodon descoperiți de-a lungul anilor, dar și fosila coloanei vertebrale a unui astfel de prădător, fosilă descoperită acum 160 de ani și păstrată în Belgia.

Se pare că megalodonul era rapid date fiind dimensiunile, putea înota pe distanțe foarte lungi cu o medie 5 km/h, fiind de lungimea unui autobuz și de 2-3 ori mai mare decât marii rechini albi din prezent.

Se bănuiește că acești prădători puteau înota mii de kilometri fără oprire în căutarea hranei.

Studiul a fost publicat în Science Advances sub titlul: The extinct shark Otodus megalodon was a transoceanic superpredator: Inferences from 3D modeling.

Surse: New York Times, Guardian