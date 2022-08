TERRA Marți, 30 August 2022, 12:32

Septembrie este în general o lună călduroasă în prima jumătate și vremea nu este așa instabilă precum primăvara sau la finalul toamnei. Septembrie a adus super-caniculă în 1946 și 2015, ploi extreme în 2005 și secetă fără precedent în 1961. În mod excepțional a dat și înghețul în zonele de câmpie și a fost ger la munte.

În ce ani vremea a fost extraordinară în septembrie

1906

A fost foarte frig la finalul lunii: -3 C la Craiova, -1,6 C la București.

1912

La Piatra Neamț precipitațiile lunare au totalizat 434,7 mm, record pentru România în luna a noua a anului.

1921

La Iași au fost -3,5 C. La fel s-a înregistrat și în 1931.

1935

La Vf Omu au fost -15 grade pe 18 septembrie, minima absolută a lunii.

1939

La Cluj au fost -3 C, record de septembrie valabil și azi.

1941

La Constanța au fost -0,6 C la final de septembrie.

1946

Septembrie a adus valori extrem de mari care au rămas și până în ziua de azi recorduri ale lunii: +43,5 grade la Strehaia, +42,2 la Giurgiu, +40,1 C la Craiova, +39,6 grade la București, +38 la Iași, +37,8 la Câmpina, +37,3 C la Satu Mare și +34,6 grade la Brașov. La Predeal au fost +31,7 grade pe 6 septembrie.

1961

Anul a adus cel mai secetos septembrie, cu 94% mai puține precipitații decât în mod normal.

1970

Luna septembrie a adus la final temperaturi mici: -4,7 C la Satu Mare, -3,3 C la Tg Mureș și -1,9 C la Timișoara. La stația meteo Vlădeasa de la peste 1800 m alt au fost -8,8 grade Celsius.

1977

Pe 21 septembrie au fost -10,7 C la Toplița, record al lunii pentru zonele locuite. Tot atunci au fost -10 C la Miercurea Ciuc, -6,1 la Predeal și -7,5 C la Sinaia 1500.

1981

Într-o singură zi, cantitatea de precipitații căzută la Iași a trecut de 107 mm. Media întregii luni este 48,5 mm.

1993

La Vf Omu au fost +19,2 C, temperatură foarte ridicată pentru cel mai rece loc din țară.

1994

A fost anul cu cea mai caldă lună septembrie în ultimii 60 de ani, cu o medie pe țară de +18,8 C.

1996

A fost anul cu cea mai rece lună septembrie din țară în perioada 1961-2021, cu o medie de numai +11,8 C.

2001

A fost cel mai ploios septembrie din ultimele șase decenii, cu cantități duble față de media multianuală. La stația montană Vlădeasa 1800 au căzut 342 mm, de aproape patru ori mai mult decât normalul.

2005

Pe 20 septembrie, la stația meteo București Filaret cantitatea de precipitații a atins un record: 161,4 mm. În toată luna totalul a fost de 316,5 mm.

2008

La Cluj au fost +34,4 C, maxima absolută a lunii.

2015

Au fost recorduri de temperatură la munte: +27,6 C la Semenic, +24,9 C la Vlădeasa 1800, +22,5 C la Bâlea Lac. Cu totul special a fost valul de căldura dintre 17 și 19 septembrie, episoade caniculare de acest gen apărând foarte rar în a doua parte de septembrie. Au fost +37,4 grade la Jimbolia +37,3 grade la Bozovici (jud Caraș-Severin), +36,6 la Vărădia de Mureș, +35,5 la Piatra Neamț, +34,9 la Brașov, +33,2 la Miercurea Ciuc.

2018

La început de septembrie au fost +35,9 grade la Calafat, dar la finalul acelei luni un val de aer rece a adus temperaturi de -2,1 C la Sibiu, -8,2 la Miercurea Ciuc și -10,1 la Omu. Și în sud s-au simțit efectele valului de frig: minima a fost de +1,6 C la Drobeta Turnu Severin și +2,4 C la Calafat. În aceste două orașe cele mai calde nopți de final de septembrie aduc minime de 14 16 grade.

2020

La Giurgiu au fost +39,1 pe 1 septembrie

Surse

ANM - Caracterizări climatice pentru septembrie, octombrie și noiembrie

Anuarul Statistic al României, capitolul Geografie, Meteorologie și Mediu înconjurător.

Administrația Națională de Meteorologie - Clima României, Editura Academiei Române, București, 2008