​Luna a zecea a început în forță anul acesta, cu maxime de 33 C, dar nu mereu este așa. Octombrie este cea mai stabilă lună de toamnă și vremea poate fi însorită multe zile la rând. Uneori poate fi ca-n plină vară, alteori poate să ningă și la câmpie, dar numai la final de lună. Când a fost octombrie cu totul ieșită din comun între 1887 și 2021? Când începutul lunii a fost foarte răcoros?

Peisaj de octombrie Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Anii în care luna octombrie a adus vreme ieșită din comun

1887

La Constanța au fost +32,5 C: recordul persistă și astăzi pentru luna a zecea.

1888

La Satu Mare au fost +28,2 C.

1920

La Roman au fost -17 C la final de octombrie, La Iași -16, la București au fost -10,7, la Craiova -9 C, iar la Constanța au fost -12,4 C

1932

La Craiova au fost +34,4 C, record valabil și azi.

1935

La vârful Omu au fost +20 C, temperatură care se produce acolo doar de câteva ori pe secol. La Timișoara au fost +33,8 C.

1938

Au fost -19 C la Vf Omu

1945

Pe 4 octombrie s-au înregistrat 128,2 mm de precipitații la Cernavodă, record pentru 24 de ore în a zecea lună a anului.

1946

Octombrie a adus temperaturi extrem de mici: -19 C la Vf Omu, -16,2 grade la Întorsura Buzăului, -14,5 C la Turda, -10,1 C la Brașov și -8,3 la Sulina.

1952

Anul rămâne în istorie pentru un octombrie uluitor de cald. Pe 3 octombrie au fost +39 de grade la Armășești (Ialomița), temperatură care este și acum recordul lunii. Tot atunci au fost +35 de grade la București, +35,3 la Buzău +33,9 la Iași, +33 la Brașov și +32,6 la Cluj.

1966

Cea mai caldă lună octombrie din ultimii 60 de ani a fost în acel an.

1970

La Păltiniș s-a depus strat de zăpadă de 39 cm.

1971

La Satu Mare au fost -9,3 C, iar la Timișoara, -6,8 C.

1972

Octombrie a fost extrem de ploioasă, cu de trei ori media perioadei Nu doar că a fost ploaie, dar a fost și extrem de rece, media temperaturilor în țară fiind cu -2,6 C față de normal. Doar octombrie 1997 a fost mai răcoroasă. A nins la munte: 12 cm la Brașov, 47 cm la Predeal, 50 cm la Sinaia, 86 cm la Omu.

1973

Pe 17 octombrie au fost +30,4 grade la Constanța, temperatură rară așa de târziu în lună.

1980

La Iași maxima a fost de 10 grade pe 1 octombrie 1980.

1984

Pe 7 octombrie au fost +36,6 C la Giurgiu și +35,9 grade la Călărași.

1988

Pe 27 octombrie au fost -21,3 C la Întorsura Buzăului, minima absolută a lunii. Frig a fost și în zonele joase: -7,2 la Iași -8 la Buzău și -8,4 C la Tg Mureș.

1991

La început de octombrie au fost +24,8 C la Sinaia cota 1500. La Sibiu au fost la final de lună două zile cu minime de -8 C și s-a depus strat de zăpadă de 8 cm.

1992

La Stâna de Vale a fost cea mai ploioasă lună octombrie oriunde în țară: 318,1 mm. Ultima zi a lunii a fost excepțional de caldă: la Giurgiu au fost +29,5 C.

1993

La Călărași au fost +35,4 C pe 15 octombrie

1997

Anul a adus cea mai rece lună octombrie din ultimii 60 de ani. Ultimele zile au fost extrem de reci: -14,4 C la Vlădeasa 1800, -16,2 la Ceahlău-Toaca, -10 la Brașov, -8,8 C la Cluj, -12,5 la Predeal și -8 la București. A nins în mai multe orașe, lucru care se întâmplă foarte rar la final de octombrie și s-a depus strat de zăpadă: 15 cm la Brașov, 10 cm la București, 5 cm la Iași și 4 cm la Baia Mare.

2000

Octombrie a fost extrem de secetoasă, cu 93% mai puține ploi decât normalul perioadei 1961-2021.

2002

Maxima zilei a fost de numai 10,1 C la Drobeta Turnu Severin pe 1 octombrie.

2004

La Călărași au fost în octombrie 24 de zile cu maxime de peste +20 de grade.

2012

La Miercurea Ciuc au fost +29,6 C, iar la Sibiu, +31,7 C. Recorduri s-au stabilit la Târgu Mureș (+31,7) și la Satu Mare (30,8 C).

2013

Pe 1 octombrie maxima a fost de numai +8,1 C la București, în timp ce fix cu un an înainte fuseseră 29 de grade.

2013

Prima zi de octombrie a adus zăpadă la Brașov și prima decadă a fost extrem de rece, cu minime de -9 la Miercurea Ciuc și -4 la Sibiu.

2020

Octombrie a fost excepțional de caldă, cu o medie de +2,5 C peste normalul ultimilor 60 de ani. Doar octombrie 1966 a fost mai caldă. La Călărași au fost aproape 34 de grade.

2021

Octombrie a fost mai rece decât normalul ultimilor 60 de ani, cea mai mare abatere negativă fiind la stația Bechet, la Dunăre (-2,4 C). A plouat mai puțin decât normalul, fiind și stații meteo cu zero precipitații. Cea mai mare valoare a cantității de precipitații din această lună a fost 112,2 mm, înregistrată la Adamclisi. Temperatura medie a lunii octombrie 2021 a avut valori cuprinse între -0,2 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 12,9 °C, la Mangalia.

2022

Au fost +33,1 C la Fetești și +32,7 C la Cernavodă, Medgidia și Călărași. Și minimele nopții au fost mari, culminând cu +18,8 C și +17,8 C la Sulina.

Surse

ANM - Caracterizări climatice pentru septembrie, octombrie și noiembrie

Anuarul Statistic al României, capitolul Geografie, Meteorologie și Mediu înconjurător.

Administrația Națională de Meteorologie - Clima României, Editura Academiei Române, București, 2008

Platformele TuTiempo și Infoclimat