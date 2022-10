TERRA Marți, 11 Octombrie 2022, 15:38

Vlad Barza

După numeroase luni de secetă, în august au fost mai multe zile de ploaie, iar în septembrie au fost depășite recordurile de precipitații la peste 20 de stații meteo. La Stâna de Vale, cantitatea de precipitații a ajuns la 400 mm pentru luna trecută, iar la Alba Iulia a fost depășit un record din 1941, arată datele ANM pentru luna trecută.

Peisaj de septembrie Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Unde a fost cald și unde a fost rece

În luna septembrie 2022 a fost depășită temperatura maximă absolută lunară la o stație meteorologică, cantitatea lunară de precipitații, maximă absolută, la 17 stații meteorologice și cantitatea de precipitații căzută în 24 de ore, maximă absolută, la 8 stații meteorologice.

Temperatura medie a lunii septembrie 2022 a avut valori cuprinse între 1,9 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 19,7 °C, la Constanța. La omu temperaturile au fost cuprinse între -7,2 C și +10,3 C. La Constanța temperaturile au fost cuprinse între +8,4 C și +33 C.

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna septembrie 2022 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020) a fost negativă în cea mai mare parte a țării. Abateri negative mari, peste 1,0 °C, s-au înregistrat local, în Crișana și în zona montană. Cea mai mare valoare a abaterii negative a fost 1,6 °C, la stația meteorologică Ceahlău Toaca.

Abateri pozitive s-au înregistrat în Dobrogea și în Delta Dunării, pe areale extinse din Muntenia, în sudul Moldovei și izolat, în celelalte regiuni. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 1,2 °C, la stația meteo Călărași.

La Mangalia au fost +34,6 C pe 15 septembrie, cea mai caldă zi din luna a noua, fiind depășit un record de acum 35 de ani.

Ploi record

Cantitatea totală de precipitații din luna septembrie 2022 a avut valori sub 50 mm în cea mai mare parte a Dobrogei și Deltei Dunării, pe areale extinse din Muntenia și Moldova și izolat, în Transilvania

Local, în zona montană, cantitatea de precipitații înregistrată în luna septembrie 2022 a avut valori peste 200 mm, iar izolat, peste 300 mm. Cea mai mare valoare a cantității de precipitații din această lună a fost 399,6 mm, la stația meteorologică Stâna de Vale, iar cea mai mare valoare a cantității de precipitații căzută în 24 de ore din luna septembrie 2022 a fost 99,4 mm, înregistrată la stația meteorologică Urziceni. Recordul de la Stâna de Vale data din 2001, iar cel de la Urziceni, din 2005. Toate aceste recorduri sunt pentru luna septembrie.

La Bâlea Lac precipitațiile au totalizat 289,8 mm, depășind cu aproape 20% un record din septembrie 2007. La Bistrița și Dej au fost depășite recorduri ce datează din septembrie 1978.

La Alba Iulia a plouat 42 mm pe 2 septembrie 2022, depășind un record de 37 mm, stabilit pe 1 septembrie 1941. La Poiana Stampei a fost depășit un record din 1955.

Baia Mare a fost un alt oraș în care a plouat mult: 206 mm, fiind depășit un record de acum 26 de ani.

Cea mai mică valoare a cantității lunare de precipitații din septembrie 2022 s-a înregistrat la stația meteorologică Tulcea (14,6 mm).

Abaterea cantității de precipitații din luna septembrie 2022 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020), calculată în procente, a fost pozitivă în cea mai mare parte a țării. Valori ridicate ale abaterii pozitive, peste 150 %, s-au înregistrat în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și izolat, în Oltenia și Muntenia. La 16 stații meteorologice situate în aceste regiuni, abaterea a depășit 200 % față de mediana intervalului 1991-2020.

Cea mai mare valoare a abaterii pozitive din această lună a fost 285 %, la stația meteorologică Urziceni. Abateri negative s-au înregistrat în Muntenia, Dobrogea, în sudul Moldovei și izolat, în zona montană. Cea mai mare valoare a abaterii negative a fost 73%, la stația meteorologică Obârșia Lotrului.