Vlad Barza • HotNews.ro

Noiembrie este la „hotarul” dintre toamnă și iarnă, dar în unii ani prima decadă poate aduce temperaturi de peste 25 de grade, iar spre finalul lunii uneori vine lapovița sau chiar ninsoarea. Când și unde au fost +19 C dimineața? Când au fost zăpezi record și când a fost vreme „de tricou”? Merită observat că în ultimii ani noiembrie a început mereu cu căldură mare.

Peisaj de noiembrie Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Cronologia lunilor noiembrie cu vreme excepțională

1888

Luna noiembrie a adus recordul pentru București: -18,8 C.

1915

Noiembrie a fost o lună foarte rece, cu -27,4 grade la Gheorgheni și -20,1 la Brașov.

1922

La Timișoara au fost -15,4 C, record valabile și în prezent.

1926

Recordul absolut al lunii noiembrie datează din acest an: în prima zi a lunii au fost +30,5 C la Călărași. Tot atunci au fost +30,2 grade la Botoșani, +28,5 la Alexandria și +26,9 la Brașov. De acum aproape un secol datează multe recorduri pentru a 11-a lună a anului: +29 la Iași, +27,1 C la Timișoara, +29,3 la București și +26 la Cluj. Și în Republica Moldova a fost super-cald: +30 C la Dubăsari, pe 1 noiembrie.

1927

La Constanța au fost +25,5 grade.

1937

La Drobeta Turnu Severin a fost stabilit recordul de precipitații pentru luna a 11-a anului: 357,9 mm, dintre care aproape 150 mm au căzut într-o singură zi (data de 6).

1945

Au fost +13,6 C la Vârfu Omu.

1948

La Cluj au fost -22,3 C, iar la Întorsura Buzăului, -26,5 C.

1953

La Constanța au fost -12,8 grade

1957

La Vf Omu au fost -30,8 C în ultima zi de noiembrie. A rămas și astăzi minima absolută a lunii pentru România.

1966

S-a înregistrat cea mai ploioasă lună noiembrie din ultimii 60 de ani, cu cantități mai mult decât duble față de normal.

1969

La Iași au fost +24,3 la mijlocul lunii, iar la Întorsura Buzăului au fost +24,2 C pe data de 14. Recordul de la Întorsură avea să fie depășit în 2021.

1988

A fost cea mai rece lună noiembrie din ultimii 60 de ani: media națională a fost cu -5,2 C sub normal.

1989

Finalul de noiembrie a adus temperaturi extrem de scăzute: -25.9 la Întorsura Buzăului, -19,8 la Brașov, -19,6 C la Târgu Mureș, -19,8 la Vlădeasa, -21 C la Ceahlău - Toaca și -19,6 C la Satu Mare.

1990

La Întorsura Buzăului au fost +23,2 C la început de noiembrie.

1993

Finalul lunii a fost extrem de rece, culminând cu -28,3 C la Joseni pe data de 27. Tot în noiembrie au fost -26,1 la Miercurea Ciuc, -21,1 C la Iași, -19,4 la București și -18,2 la Predeal. Până și la Călărași stratul de zăpadă s-a menținut mai mult de 10 zile, ajungând și la 14 cm.

1995

A nins în noiembrie mult la munte: 140 cm la Omu, 90 cm la Predeal, 38 cm la Brașov. La Păltiniș, stratul de zăpadă a atins 94 cm, iar la Sibiu, 52 cm.

2001

La Constanța au fost +27 grade

2004

Au fost +20 C la stația meteo montană Semenic.

2005

Pe 23 noiembrie au fost -20,9 C la Miercurea Ciuc, cea mai scăzută temperatură măsurată în luna a 11-a în acest secol.

2010

Un noiembrie excepțional de cald

La Craiova au fost +25,6 C în 10 noiembrie, iar pe 29 au fost +24,2 la Călărași și +23 la Constanța, temperaturi foarte ridicate pentru final de noiembrie. Călărași, locul care deține recordul de temperatură pentru noiembrie a avut în 2010 un total de 12 zile cu maxime de peste 20 de grade în cea de-a 11 lună a anului. Tot acolo au fost două nopți excepțional de calde: pe 19 noiembrie minima a fost de +19,2 C, iar cu o noapte înainte, de +18,2 C.

2011

Nu a plouat aproape deloc în noiembrie: abaterea față de normal a fost -98%.

2015

La final de noiembrie a nins neobișnuit de mult la Brașov

2018

La Satu Mare au fost +25 C la început de noiembrie, la Tg Mureș au fost +26,6, la Brașov au fost +24,6, iar pe muntele Vlădeasa, +16,7 C. Până și la Miercurea Ciuc au fost +23,5 C, iar la Omu au fost +12,6 C.

2019

În acel an a fost cea mai caldă lună noiembrie din ultimii 60 de ani, cu 5 C peste normal.

Pe 4 noiembrie maximele s-au apropiat de +26 de grade la Turnu Măgurele și Zimnicea și au fost +25 de grade la Călărași, Oltenița, Alexandria și București. Și minimele nocturne au fost cu totul ieșite din comun: +17 grade la Oradea, 16 grade la Sibiu, +15 grade la Zalău și Brașov, 14 grade la Baia Mare.

2021

A fost mai cald decât de obicei, iar începutul lunii a adus vreme „de tricou” chiar și la munte.

5 noiembrie a fost una dintre cele mai calde zile de noiembrie de când se fac măsurători meteo. Datele publicate de ANM indicau maxime de +28,9 la Călărași, +28 la Pătârlagele., +27,6 C la Fetești, +27,3 la Adamclisi, +26,7 C la Titu, +25,6 C la Întorsura Buzăului și +25,4 C la Brașov. La Sânnicolau Mare, în vestul extrem al țării, maxima a fost de numai +11,4 C, iar la Arad, tot pe data de 5, era stabilit un nou record de precipitații pentru 24 de ore, lăsând în urmă un record de la 1949.

Cu cele +25,6 C, Întorsura Buzăului, unul dintre polii frigului în țară, depășea cu 1,4 C un record din 1969. Pătârlagele, cu cele +28 C, „spulbera” vechiul record cu 1,7 C, marjă extrem de mare, ținând cont că în general recordurile sunt depășite cu sub 0,5 grade în general.

