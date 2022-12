TERRA Vineri, 23 Decembrie 2022, 13:49

Vlad Barza • HotNews.ro

Anul trecut au fost +18 grade de Crăciun în țară, iar anul acesta vor fi peste +15 C și nu va fi zăpadă. Au rămas departe în trecut, undeva în anii 80, acele Crăciunuri cu ger și multă zăpadă. La Calafat au fost aproape 19 grade de Crăciun, acum cinci ani, iar la Călărași au fost 18 grade în 2010. Cum arată recordurile de temperatură de Crăciun și în ziua de Ajun?

De Craciun Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Când a fost foarte rece de Crăciun și în Ajun

Data de 25 decembrie 1998 a adus minima absolută a lunii decembrie în țară (- 34,5 la Întorsura Buzăului), dar și alte temperaturi foarte scăzute.

Iată câteva exemple: - 33 C la Miercurea Ciuc, -28,9 la Joseni- 26,7 la Brașov, -24,6 la Sibiu -23,4 la Tg Mureș și -20,6 la București Băneasa. Maxima a fost de -13,8 C la Întorsura Buzăului în ziua când s-a stabilit recordul de frig pentru decembrie, iar la Miercurea Ciuc a fost -20,6 C!

În 1992 minimele au fost de -28 la Joseni, -27 C la Întorsura Buzăului și -26,8 C la Miercurea Ciuc. Tot în 1992, pe 24 decembrie, au fost -26 C la Miercurea Ciuc și -24,5 C la Întorsura Buzăului.

În 1999 au fost -23 C la Sibiu, -20,6 C la Miercurea Ciuc în ziua de Ajun și chiar și la Drobeta Turnu Severin au fost -11,6 C.

În 2001 minimele au ajuns de Crăciun la -27,5 C la Miercurea Ciuc -24,1 la Sighetu Marmației, -20,8 C la Arad și la -18 C la Oradea, unde este în general mult mai cald.

În 2002 au fost -20,7 C la București, -17,9 la Cluj și -11,7 la Constanța. În timpul zilei maxima a fost de doar -7,6 C în Capitală.

În 1987 au fost -16,4 la Predeal.

2013 a fost cel mai recent Crăciun în care la Miercurea Ciuc, unul dintre polii frigului, minima a fost de sub -10 C.

În 2016 de Crăciun au fost -11,3 C la Întorsura Buzăului, cea mai mică temperatură înregistrată acolo în ultimii ani pe 25 decembrie și foarte departe de recordul absolut.

Când a fost foarte cald de Crăciun și în Ajun

În 2021 au fost +18 C la Zimnicea în ziua de Crăciun, +17 C la Bechet, Calafat și Turnu Măgurele și +16 C la Alexandria, Băilești și Giurgiu. În ziua de Ajung maximele au atins +14 C.

De Ajun, în 1982, au fost +17 C la Călărași, iar minima nocturnă a fost de +11,1 C la Oravița și +9,8 C la Constanța.

În 2017 Crăciunul a părut a fi mai degrabă Paște, iar temperaturile dovedesc asta:

Calafat +18,9

Târgoviște +17,7

Drobeta T S +16,5

Un alt Crăciun cald a fost în 2010 când au fost +18,3 C la Călărași, 15,9 la Constanța și +15,1 C la Sibiu. Noaptea a adus la Constanța o minimă incredibil de ridicată pentru acestă perioadă a anului: +11,2 C.

În 2020, de Crăciun au fost +16,1 C la Constanța și +15,6 C la Zimnicea. În ziua de Ajun au fost +16,3 C la Drobeta T S.

În 1995 ziua de 25 decembrie a adus temperaturi cu 12-14 grade mai mari decât normalul:

Zimnicea +17

Turnu Măgurele +17

Giurgiu +14,9

Brașov +13

Miercurea Ciuc +11,5 C

Predeal +9,5

Omu +8,4

Pe 24 decembrie 1995 au fost +14,5 C la Iași, iar la Timișoara minima nocturnă a fost de +10,4 C..

Nici 2009 nu a fost prea rece:

Sibiu +16

Arad +15,3

Cluj +11,5

Ceahlău - Toaca +4,6

În 2014 a fost cea mai caldă zi de Ajun din ultimii 50 de ani, pe 24 decembrie maxima fiind de +19,3 C la Târgoviște. La Drobeta Turnu Severin au fost 18 grade, la București au fost +16,6 C, iar la Iași, +14,3 C .

Și 2015 merita menționat fiindcă ultimele zile din an au fost excepțional de calde, iar la Târgoviște au fost +13,7 C de Crăciun și +21 în a treia zi de Crăciun. În orașul din Dâmbovița au fost zece zile consecutive cu maxime de peste +10, dintre care în șase zile au fost peste 15 grade. Pe 28 decembrie au fost +19,4 C. În a treia zi de Crăciun au fost +12,4 C la Joseni (unul dintre polii frigului).

Cum a fost ziua de Crăciun în ultimii patru ani

2018

Minime: Fundata -9, Constanța, Călărași +2

Maxime: Păltiniș -10, București, Giurgiu, Târgoviște +6

2019

Minime: Curtea de Argeș - 3, Calafat, Sulina, Drobeta T Severin +7

Maxime: Fundata -3, Tg Jiu, Drăgășani +11 C

2020

Minime: -1 la multe stații, +8 la multe stații

Maxime: Stâna de Vale +1, Zimnicea, Constanța +16

2021

Minime: Târgu Logrești -4,2 Calafat +8

Maxime: Dej +2,3 Zimnicea și Turnu Măgurele +17,8 C

Cum erau Crăciunurile din anii 80 față de ultimul deceniu

În anii 80 au fost ultimele ierni ”ca pe vremuri” cu lungi perioade reci și cu strat mare de zăpadă. Acele ierni au rămas mult în trecut.

Sibiu

Între 1981 și 1990 au fost cinci Crăciunuri cu minime de sub -5 grade și minima a fost -15,5 C. Între 2011 și 2020 au fost trei Crăciunuri cu -5 grade și minima a fost de -6,9 C. În ultimii 13 ani, de patru ori au fost mai mult de 10 grade în ziua de Ajung

București

Între 1981 și 1990 au fost cinci Crăciunuri cu minime de sub -5 grade și minima a fost -11,4 C. Între 2011 și 2021 au fost tot trei Crăciunuri cu -5 grade și minima a fost -6,6 C. Schimbarea este clară la maxime însă: din ultimele 11 Crăciunuri, în cinci dintre ele au fost maxime mai mari de 10 grade. Între 1980 și 1990 nu a fost maximă de peste 10 grade.

Arad

Între 1981 și 1990 au fost trei zile de Crăciun cu minime de sub -5 C. În ultimii zece ani nu a fost niciuna.

Iași

Au fost patru zile de Crăciun cu minime de sub -5 între 1981 și 1990 și doar una în ultimul deceniu.

Miercurea Ciuc

Au fost șase zile cu sub - 5 C între 1981 și 1990 și doar patru în ultimul deceniu. Aici trebuie făcută o comparație importantă care arată cum s-au schimbat lucrurile. De 20 de ani nu au mai fost sub -20 C în ziua de Crăciun la Miercurea Ciuc (-27,5 C în 2001). Spre comparație, între 1981 și 2001 de șapte ori au fost nopți cu sub -20 C pe 25 decembrie.

Constanța

În ultimii 12 ani, de șapte ori ori au fost mai mult de +10 C în ziua de Crăciun, în timp ce între 1980 și 1990 au fost doar două cazuri.

Vf Omu

La cea mai rece stație din țară au fost trei ani cu minime de sub -15 C de Crăciun în anii 80 și doar o astfel de minimă din 2011 până în prezent.