TERRA Miercuri, 04 Ianuarie 2023, 10:32

Vlad Barza • HotNews.ro

Începând cu ultima zi din 2022, Europa a fost cuprinsă de un val de căldură fără precedent care a adus în multe regiuni temperaturi de aprilie, stabilind noi recorduri pentru prima lună din an. Pe 1 ianuarie au fost +20 C în Elveția, +16 în Belarus și +19 C în Polonia. Unde a venit căldura și care este diferența de temperatură față de normalul perioadei?

Maximele in Europa pe 1 ianuarie 2023 Foto: Meteociel

Climatologii spun că evenimentul a fost unul cu totul excepțional, dat fiind că a cuprins toată Europa, a adus timp de trei zile și nopți recorduri absolute la mii de stații meteo și a adus valori de 15 C în localități din nord unde NU erau, în mod normal, temperaturi pozitive.

Mai mult, și nopțile au fost calde în foarte multe locuri, un exemplu fiind și din România, unde minima dimineții de 2 ianuarie a fost de +14 C la stația meteo Bisoca situată la 830 m alt, în jud Buzău. La Bisoca, minimele nocturne ale primei luni din an sunt în medie de -3 C.

Una dintre cele mai mari temperaturi înregistrate în aceste zile a fost de +25,1 C la Bilbao, în nordul Spaniei, în timp ce în România au fost +21,3 C la Pătârlagele, pe 2 ianuarie și +20,7 C la Curtea de Argeș, ziua următoare.

În prima zi din an au fost +20 de grade la Delemont, localitate elvețiană situată la 439 m alt, iar în Alpii francezi multe stațiuni nu au mai dat drumul instalațiilor de transport pe cablu, fiindcă nu era zăpadă, ploua puternic și nu erau condiții pentru a produce zăpadă artificială.

Tot în Franța, pe 1 ianuarie, au fost +24,9 C la Trois-Ville, +24 C la Dax și recorduri absolute pentru ianuarie (+18,6 C) la stațiile meteo din Besançon și Châteauroux, unde există măsurători meteo de peste 140 de ani.

În cel puțin șapte țări a fost doborât recordul național de căldură pentru luna ianuarie, iar într-un mic oraș din Polonia au fost mai mult de 19 grade Celsius la ora 4 dimineața, ceea ce înseamnă peste 20 de grade față de normal. La Varșovia au fost +19 C, cu 4 grade peste recordul precedent. În cea mai cunoscută stațiune montană poloneză Zakopane, au fost +17 C la 850 m alt.

În localitatea Javornik din Cehia au fost +19,6 C, iar în Olanda au fost +16,9 C la Eindhoven, orașul celebru pentru echipa de fotbal PSV și pentru compania Philips.

Unul dintre recordurile naționale uimitoare a fost înregistrat în Belarus: +16,4 C la Visokaye, precedentul record fiind depășit cu +4,5 C, când în general un nou record trece de cel vechi cu sub 0,5 C.

În Lituania au fost aproape 15 grade, în Danemarca au fost +13 C, iar în Lituania, +11 C. În mod normal erau temperaturi negative peste tot la început de an.

Extraordinar de cald a fost și în enclava rusă Kaliningrad: +14 C, dar și în Ucraina (+20 la Ivano Frankovsk, +18 C la Cernăuți). În Republica Moldova au fost +16 C la Cornești și Vărăncău.

Surse: Washington Post, BBC, datele climatologul Maximiliano Herrera, platforma weatheronline.co.uk