TERRA Joi, 05 Ianuarie 2023, 12:12

Vlad Barza • HotNews.ro

Ziua de 2 ianuarie a fost cea mai caldă zi de ianuarie pentru ultimele opt decenii la Câmpina, iar la Rădăuți a fost „spulberat” un record de la 1949. La mai multe stații meteo, vechile recorduri de ianuarie au fost depășite cu peste 3 grade Celsius, ceea ce este enorm. ANM a publicat lista celor 33 de stații unde s-au stabilit noi recorduri în acest val de căldură ce a cuprins toată Europa.

Brasov, peisaj de inceput de an, la +13 grade Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Anii în care luna ianuarie a adus temperaturi foarte ridicate sunt 1939, 1949, 1984, 1993, 1994, 2001, 2002, 2007 și 2015

Recordul depășit cu cele mai multe grade: Suceava, +19,2 C, cu 3,5 grade mai mult decât în 2005.

Alte două recorduri au fost depășite cu 3,4 C: +19,7 C la Târgu Neamț, (record precedent din 1988) și +18,8 C la Cotnari (recorduri din 1993 și 2007).

Cele mai vechi recorduri depășite: Câmpina, Câmpulung Muscel și Târgu Ocna, recorduri din 1939. Un record foarte vechi, depășit cu aproape două grade, datează din 1949 la Rădăuți. Atunci au fost +18,3 C, în 2023 au fost +20,2 C.

Cea mai ridicată temperatură înregistrată în țară în acest an: +21,3 C la Pătârlagele, depășind cu 1,3 C un record din 1993. La Târgoviște au fost +21,1 C, la Câmpina au fost +20,8 C, iar la Curtea de Argeș au fost +20,6 C.

Locuri unde, în premieră, au fost măsurate temperaturi de peste +20 C în ianuarie: Rădăuți, Botoșani, Pitești, Târgu Ocna

Stația meteo la cea mai mare altitudine unde s-a stabilit un nou record de ianuarie: Bâlea Lac, +8,3 C, față de +8 C acum trei ani. Stația se găsește la 2.037 m alt.

Stația meteo montană la care a fost depășit recordul cu cele mai multe grade: Sinaia, stație aflată la 1.509 m alt. Au fost +16,4 C, față de +14,3 C în 2015.