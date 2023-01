TERRA Miercuri, 11 Ianuarie 2023, 11:44

Vlad Barza • HotNews.ro

În 2022 oceanele Terrei au stabilit un nou record de căldură, depășind recordul stabilit în 2021. Încălzirea oceanelor are multe efecte, de la înmulțirea fenomenelor meteo extreme, până la dispariția unor vietăți marine care nu pot rezista în ape tot mai calde.

Plaja la ocean Foto: Radoslav Radev, Dreamstime.com

Din 1958 există date extinse despre temperatura apei din oceane, iar concluzia este că temperatura a început să crească accelerat după 1990 și fără precedent în ultimii cinci ani. Unii specialiști sunt de părere că oceanele nu au mai fost așa de calde precum în prezent în ultimii 1.000 de ani.

Când este vorba despre temperatura aerului ne-am obișnuit să tot citim că anul precedent a fost „cel mai cald de când există măsurători meteo”. La temperatura apei oceanice lucrurile sunt mai complicate și pentru că temperatura lor se schimbă mai lent și variază mult mai puțin decât temperatura aerului. Faptul că oceanele stabilesc noi recorduri de căldură înseamnă că se petrece o schimbare fără precedent.

Oceanele, conținând cantități uriașe de apă, absorb extraordinar de multă căldură de reușesc să stabilească noi recorduri de la an la an, iar aici activitatea umană are un cuvânt greu de spus. Cercetătorii spun că în aceste date legate de creșterea temperaturii oceanelor arată cel mai bine cum se manifestă încălzirea globală.

Vremea este influențată puternic de temperatura apei din oceane, iar dacă oceanele sunt mai calde sunt și mai multe fenomene meteo extreme, cum ar fi furtuni sau uragane. Dacă este mai multă umezeală în atmosferă, precipitațiile vor fi mai intense și șansele ca unele zone de coastă să fie grav inundate cresc.

Dacă oceanele sunt mai calde cresc șansele să apară fenomene extreme de precipitații care să depășească toate recordurile, cum s-a petrecut anul trecut în Europa.

Și salinitatea oceanelor a crescut, dar și stratificarea, ceea ce înseamnă că se amestecă mai puțin apa mai caldă de la suprafața cu apa mai rece (și plină de nutrienți) din adâncuri, iar stratul de la suprafață absoarbe mai puțin CO2 din atmosferă.

Ape mult mai calde înseamnă că sunt în mare pericol ecosistemele marine fragile, cum ar fi recifele de corali.

O amenințare la adresa organismelor din ocean ține și de faptul că apele mai calde nu pot reține atât de mult oxigen și apar zone cu concentrații mai mici.

Deși încălzirea apelor oceanelor se petrece peste tot în lume, sunt și zone unde se manifestă mai puternic, cum ar fi zona din Atlantic din largul coastelor SUA.

Studiul a fost publicat în Advances in Atmospheric Sciences cu titlul „Another Year of Record Heat for the Oceans”.

Surse: Guardian, Washington Post

Sursa foto: Dreamstime.com